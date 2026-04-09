Metlen: Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Morgan Stanley με τιμή στόχο €54 – «Buy» από τη BofA
Θετικά αποτιμούν οι διεθνείς αναλυτές την πορεία της Metlen για το οικονομικό έτος 2025, υπογραμμίζοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα και τις ισχυρές μερισματικές αποδόσεις της εταιρείας
Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης παραμένει η Metlen, με τους διεθνείς οίκους Morgan Stanley και Bank of America (BofA) να εκδίδουν ιδιαίτερα θετικές αναλύσεις για την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας.
Τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025 επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα του ομίλου, με τα λειτουργικά κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 753 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας πλήρη ευθυγράμμιση με το αναθεωρημένο guidance της διοίκησης. Η επίδοση αυτή κρίνεται ως εξαιρετικά ικανοποιητική, δεδομένου του απαιτητικού περιβάλλοντος, ενώ σημειώνεται ότι η απουσία απομειώσεων στον τομέα των κατασκευών (EPC) διατήρησε τη δυναμική για μελλοντική υπέρβαση του ορόσημου του 1 δισ. ευρώ.
Ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα της χρήσης ήταν η απόφαση για αυξημένο μέρισμα ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή, η οποία υπερβαίνει τον αρχικό στόχο διανομής (target payout ~35%), ερμηνεύεται από την BofA ως μια ξεκάθαρη «ψήφος εμπιστοσύνης» της διοίκησης προς τους μετόχους, υπογραμμίζοντας τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας και την αισιοδοξία για το 2026.
Η BofA προχώρησε σε επιβεβαίωση της σύστασης «buy» (αγορά), θέτοντας την τιμή-στόχο στα 54 ευρώ ανά μετοχή, βασιζόμενη στον μέσο όρο αποτίμησης EBITDA και των αναμενόμενων ταμειακών ροών (DCF) για το επόμενο έτος.
