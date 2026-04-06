Fuel Pass: Ανοίγει σήμερα στις 17:00 η πλατφόρμα, ποιοι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

48 ώρες θα έχουν προτεραιότητα στην πληρωμή πριν από το Πάσχα. Αντίθετα, η καθυστέρηση στις αιτήσεις μεταθέτει την καταβολή ακόμα μετά τις γιορτές, λόγω των τραπεζικών αργιών της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Ανοίγει σήμερα στις 17:00 το απόγευμα η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass και όσοι υποβάλουν αίτηση στις πρώτεςθα έχουν προτεραιότητα στην πληρωμή πριν από το Πάσχα. Αντίθετα, η καθυστέρηση στις αιτήσεις μεταθέτει την καταβολή ακόμα μετά τις γιορτές, λόγω τωντης Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.



Η πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία ταυτόχρονα για το σύνολο των δικαιούχων, χωρίς το σύστημα των ΑΦΜ που είχε εφαρμοστεί σε προηγούμενους κύκλους, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο υπερφόρτωσης τις πρώτες ώρες. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να κερδίσει χρόνο ώστε να «τρέξουν» άμεσα οι αιτήσεις και να εκταμιευθούν τα πρώτα ποσά πριν από τις γιορτές, με το πρόγραμμα να εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου 3 στους 4 κατόχους οχημάτων.

Στην πράξη, το κρίσιμο παράθυρο είναι οι πρώτες δύο ημέρες. Όσοι ολοκληρώσουν την αίτησή τους τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη θα δουν τα χρήματα έως τη Μεγάλη Τετάρτη ή Πέμπτη. Από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι πληρωμές μεταφέρονται μετά το Πάσχα, με ορόσημο την Τρίτη των γιορτών και στη συνέχεια εντός 48 ωρών από την υποβολή.



Η αίτηση υποβάλλεται μέσω vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και αφορά ένα μόνο όχημα ανά δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, με πληρωμένα τέλη και ενεργή ασφάλιση. Οι δικαιούχοι με την είσοδό τους επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης.



Καθοριστική είναι και η επιλογή τρόπου πληρωμής. Η ψηφιακή κάρτα δίνει το μέγιστο ποσό της επιδότησης, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μεταφοράς και ταξί μέσω POS. Αντίθετα, η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συνοδεύεται από χαμηλότερο ποσό, αλλά χωρίς περιορισμούς χρήσης.





Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας, καθώς προϋποθέτει smartphone με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών (NFC). Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η επιδότηση να μην αξιοποιηθεί πλήρως.

Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (40 ευρώ με κατάθεση), ενώ στα νησιά 60 ευρώ (ή 50 ευρώ αντίστοιχα). Για μοτοσυκλέτες τα ποσά διαμορφώνονται από 25 έως 35 ευρώ.



Τα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζονται με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024. Δικαιούχοι είναι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμοι έως 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ.