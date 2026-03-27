Στενά του Ορμούζ: Τρίτο πλοίο της Dynacom του Γιώργου Προκοπίου διέσχισε την εμπόλεμη ζώνη
Στενά του Ορμούζ: Τρίτο πλοίο της Dynacom του Γιώργου Προκοπίου διέσχισε την εμπόλεμη ζώνη
Το πλοίο Marathi, μήκους περίπου 900 ποδιών και φορτωμένο με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου, εντοπίστηκε την Πέμπτη κοντά στο ινδικό λιμάνι Σίκα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και πληροφορίες λιμένων
Ακόμη ένα πετρελαιοφόρο της Dynacom, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου πέρασε τα Στενά του Ορμούζ, επιδεικνύοντας διάθεση να συνεχίσει τις μεταφορές σε έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.
Το πλοίο Marathi, μήκους περίπου 900 ποδιών και φορτωμένο με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου, εντοπίστηκε την Πέμπτη κοντά στο ινδικό λιμάνι Σίκα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και πληροφορίες λιμένων, μεταδίδει το Bloomberg.
Η παρουσία του εκεί επιβεβαιώνει ότι διέσχισε επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστα για την εμπορική ναυτιλία μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι πλοία από «εχθρικές» χώρες δεν επιτρέπεται να διασχίζουν τα Στενά, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική ναυτιλιακή δραστηριότητα παραμένει σχεδόν μηδενική.
Οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά από την αγορά, καθώς το ουσιαστικό «κλείσιμο» των Στενών έχει περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Το πλοίο Marathi, μήκους περίπου 900 ποδιών και φορτωμένο με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου, εντοπίστηκε την Πέμπτη κοντά στο ινδικό λιμάνι Σίκα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και πληροφορίες λιμένων, μεταδίδει το Bloomberg.
Η παρουσία του εκεί επιβεβαιώνει ότι διέσχισε επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστα για την εμπορική ναυτιλία μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Κίνηση υψηλού ρίσκουΤο ταξίδι του Marathi αποτελεί τουλάχιστον την τρίτη διέλευση πλοίου που ελέγχεται από την Dynacom Tankers Management Ltd. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, το σήμα εντοπισμού του πλοίου είχε απενεργοποιηθεί, πρακτική που συχνά χρησιμοποιείται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.
Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι πλοία από «εχθρικές» χώρες δεν επιτρέπεται να διασχίζουν τα Στενά, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική ναυτιλιακή δραστηριότητα παραμένει σχεδόν μηδενική.
Οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά από την αγορά, καθώς το ουσιαστικό «κλείσιμο» των Στενών έχει περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
