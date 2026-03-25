Συμφωνία – ρεκόρ του Χάρη Βαφειά: Ναύλωσε τρία capesize με ημερήσια έσοδα άνω των 30.000 δολαρίων
Σπάνια επίπεδα ναύλων για πλοία 15ετίας – Το γεωπολιτικό ρίσκο και το υψηλό κόστος καυσίμων αλλάζουν τις επιλογές των ναυλωτών
Σε μια συγκρατημένη ναυλαγορά ξηρού φορτίου, ο Χάρης Βαφειάς εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις για τρία πλοία τύπου capesize του στόλου του. Τα τρία bulk carriers της εταιρείας Brave Maritime ναυλώθηκαν για διάστημα περίπου δύο ετών με ημερήσιο ναύλο που κυμαίνεται μεταξύ 31.000 και 32.000 δολαρίων.
Πρόκειται για επίπεδα που θεωρούνται εξαιρετικά υψηλά για πλοία ηλικίας 15 ετών, με ναυλομεσίτες να κάνουν λόγο για τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας για αντίστοιχα χρονοναυλωσύμφωνα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα