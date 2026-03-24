Το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα 100 δολάρια, άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τις εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανάκαμψη στις τιμές του πετρελαίου μετά τη μεγάλη πτώση 10,9% – Πιέσεις και στα καύσιμα στις ΗΠΑ εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τον πόλεμο
Το πετρέλαιο Brent επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μία ημέρα μετά τη βουτιά άνω του 10%, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και να κάνει λόγο για «πολύ καλές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Η μεταβλητότητα παραμένει έντονη στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μετοχών, με φόντο τη συνεχιζόμενη σύρραξη και τους φόβους για ενεργειακή κρίση.
Άνοδος του brent μετά τη μεγάλη πτώσηΗ τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,9%, διαμορφούμενη στα 102,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 3,5%, φθάνοντας τα 91,20 δολάρια.
Η ανάκαμψη σημειώθηκε μία ημέρα μετά την έντονη πτώση των τιμών, όταν η προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή περιόρισε τις ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Το Brent είχε υποχωρήσει κατά 10,9%, κλείνοντας στα 99,94 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τα περίπου 120 δολάρια που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν η πρώτη φορά από τις 11 Μαρτίου που η τιμή του Brent διαμορφώθηκε κάτω από τα 100 δολάρια.
Παράλληλα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο είχε καταγράψει πτώση 10,28%, κλείνοντας στα 88,13 δολάρια το βαρέλι, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Μαρτίου.
Οι τιμές είχαν σημειώσει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 10 Μαρτίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελείωνε «πολύ σύντομα». Η πτώση είχε ακολουθήσει την άνοδο των τιμών την προηγούμενη Παρασκευή, όταν είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.
Πιέσεις και στα καύσιμα στις ΗΠΑΤην ίδια περίοδο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για ντίζελ και βενζίνη στις ΗΠΑ υποχώρησαν, ακολουθώντας την πτωτική πορεία του πετρελαίου.
Οι τιμές των συμβολαίων μειώθηκαν περίπου κατά 10% για το ντίζελ και 9,5% για τη βενζίνη. Παρά τη διόρθωση, εξακολουθούν να καταγράφουν ισχυρή άνοδο από την αρχή του έτους, περίπου 79% για το ντίζελ και 73% για τη βενζίνη.
Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήριαΘετικά κινήθηκαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια νωρίς την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναβάλλονται οι επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,9% έως τις 10:40 το πρωί τοπική ώρα, ενώ ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 1,1%. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε κέρδη 1,4%.
Παρά την πρόσκαιρη ανάκαμψη, οι τιμές των μετοχών και του πετρελαίου παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή ενεργειακή κρίση.
Οι ασιατικές οικονομίες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, που μεταφέρονται μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης ενεργειακών πόρων παγκοσμίως.
