Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο
Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο
Η αρχική μέτρηση έδειχνε ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή είχε διαμορφωθεί στο 3% - Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός επιβεβαιώθηκε στο 1,9%
Σε 3,1% ανήλθε τελικά ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική μέτρηση (flash estimate) είχε δείξει πληθωρισμό 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 0,2% που έδειχνε η αρχική μέτρηση.
Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας αυξηθεί σε σύγκριση με το 1,7% του Ιανουαρίου και επιβεβαιώνοντας την αρχική μέτρηση της Eurostat. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,3%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,1% τον Φεβρουάριο του 2026, από 2% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,7%.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,5%), την Κύπρο (0,9%) και την Τσεχία (1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,3%), τη Σλοβακία (4,0%) και την Κροατία (3,9%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 11 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 12.
Τον Φεβρουάριο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,17 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν ανοδικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης, ενώ η ενέργεια (-0,30 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλε πτωτικά.
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική μέτρηση (flash estimate) είχε δείξει πληθωρισμό 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 0,2% που έδειχνε η αρχική μέτρηση.
Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας αυξηθεί σε σύγκριση με το 1,7% του Ιανουαρίου και επιβεβαιώνοντας την αρχική μέτρηση της Eurostat. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,3%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,1% τον Φεβρουάριο του 2026, από 2% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,7%.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,5%), την Κύπρο (0,9%) και την Τσεχία (1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,3%), τη Σλοβακία (4,0%) και την Κροατία (3,9%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 11 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 12.
Τον Φεβρουάριο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,17 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν ανοδικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης, ενώ η ενέργεια (-0,30 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλε πτωτικά.
