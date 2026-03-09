Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα όπλα στη φαρέτρα Πιερρακάκη
Το είδος, το εύρος και η διάρκεια των μέτρων που θα επιλεγούν θα τα καθορίσουν οι διεθνείς συνθήκες, αλλά και τα όρια αντοχής του κρατικού προϋπολογισμού
Σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και λειτουργία «damage control» έχει μπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι οι πρώτες 21 ημέρες θα κρίνουν πολλά, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να εκτιμήσουν τις καταστάσεις, τις ανάγκες και τις πολιτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νέας μεγάλης κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Τι φοβούνται; Κάθε σενάριο στο οποίο η κρίση θα επεκταθεί και παραταθεί σε έναν μήνα ή περισσότερο ή κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, οπότε η διεθνής κατάσταση γίνεται επικίνδυνη.
Προτού συμβούν αυτά, όμως, το γεωπολιτικό ρίσκο στις ενεργειακές αγορές έθεσε ήδη σε συναγερμό Αθήνα και Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο μπαίνουν παρεμβάσεις για μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία και την παραγωγή προτού διαχυθούν πληθωριστικές πιέσεις παντού στην αγορά. Το θέμα της ενέργειας μπαίνει στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής που προετοιμάζει το Eurogroup για την Τετάρτη 19 Μαρτίου, ημερομηνία που ουσιαστικά συμπίπτει με το παράθυρο των τριών εβδομάδων προκειμένου να σταθμιστεί η κατάσταση συνολικά.
Ειδικά για την Ελλάδα, πάντως, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες κρίσεις, η συγκυρία τη βρίσκει με ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δεν είχε ποτέ ξανά πριν: στο τιμόνι των αποφάσεων βρίσκεται ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σε διπλό ρόλο -ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας της χώρας και πρόεδρος του Eurogroup ταυτόχρονα- καλείται να συντονίσει την εθνική και την πανευρωπαϊκή γραμμή αντίδρασης απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας σε καύσιμα, ρεύμα, εμπόριο, επενδύσεις και τουρισμό.
Ετσι, για πρώτη φορά η Αθήνα δεν ζητά απλώς λύσεις, αλλά μετέχει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού συντονισμού δράσεων που θα καθορίσει από τις στοχευμένες επιδοτήσεις μέχρι τις δημοσιονομικές ρήτρες διαφυγής.
