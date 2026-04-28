Καραβίας: Oι ασφάλειες και η διαχείριση πλούτου κομβικοί τομείς ανάπτυξης εργασιών
Καραβίας: Oι ασφάλειες και η διαχείριση πλούτου κομβικοί τομείς ανάπτυξης εργασιών
Ποσό €35,3 εκατ. θα διανεμηθεί σε εργαζομένους της τράπεζας, αυξημένο κατά 14% για το προσωπικό και 5% για την ανώτατη διοίκηση - «Επικίνδυνα εφήμερη η κριτική για τη φορολογική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα»
Κέρδη 35,3 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν σε στελέχη και προσωπικό της Eurobank ,αυξημένα κατά 5% για την ανώτατη διοίκηση. Το 83% των εργαζομένων και το 45% των εργαζομένων του δικτύου καταστημάτων θα πάρουν μεταβλητές αποδοχές, το ίδιο και στην Κύπρο, στην Βουλγαρία και στο Λουξεμβούργο. Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Καραβίας θέλησε να υπογραμμίσει την πολιτική ανταμοιβής για τους ανθρώπους της τράπεζας και τα ισχυρά αποτελέσματά τους κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της τράπεζας. Η συνολική μερισματική απόδοση από το 2026 έως και το 2028 αναμένεται να φθάσει τα 2,6 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 55% των κερδών.
Στόχοι ενίσχυσης των τραπεζικών εργασιών
Σε ότι αφορά το 2026 ο κ. Καραβίας σημείωσε πως η Eurobank θα συνεχίσει να υπηρετεί τη γεωγραφική διαφοροποίηση των εργασιών της και εκείνη των δραστηριοτήτων της. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δραστηριοτήτων, όπως είπε, αυτό χωρίζεται στις τραπεζικές εργασίες, στην ασφαλιστική δραστηριότητα όπου θα σημειωθεί 40% ετήσια ανάπτυξη την προσεχή τριετία και τον τομέα διαχείρισης περιουσίας όπου εκεί προβλέπεται ετήσια ανάπτυξη 24% την τριετία.
Πρόγραμμα επενδύσεων
Η τράπεζα θεμελιώνει το μέλλον της τεχνολογικά με επενδύσεις 750 εκατ. ευρώ επενδυτικό πρόγραμμα στο διάστημα 2026-2028 αλλά και με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό όπου τα προγράμματα επαναπατρισμού από το εξωτερικό έχουν φέρει στον οργανισμό 880 άτομα και αναμένονται άλλες 350 προσλήψεις.
Το 2025 υπήρξε έτος οικονομικής ανάπτυξης για τον όμιλο με 1,362 δισ. ευρώ κέρδη εκ των οποίων τα μισά ήταν εκτός Ελλάδος . Η τράπεζα πέτυχε CET 1 16,50 % ενώ ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37%.
Αποφασίστηκε η διανομή 717 εκατ. ευρώ στους μετόχους- τελεί υπό εποπτική έγκριση- εκ των οποίων το μέρισμα διαμορφώνεται στα 409 εκατ. ευρώ (11,8 λεπτά ανά μετοχή) και η επαναγορά μετοχών στα 288 εκατ. ευρώ.
Απόσβεση DTC
Σε ό,τι αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο αυτός θα μειώνεται κατά 29% της συνολικής διανομής προς τους μετόχους και εν τέλει το 2031 θα μηδενιστεί. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το 32% των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας.
Ο κ. Καραβίας επεσήμανε πως η τράπεζα επιχειρεί να δημιουργήσει ασφαλιστική κουλτούρα στη χώρα ενώ αναφερόμενος στις δραστηριότητες της Eurobank σημείωσε εκ νέου το άνοιγμα καταστήματος στην Ινδία το προσεχές διάστημα επισημαίνοντας πως αναλόγως των εξελίξεων θα πραγματοποιήσει αντίστοιχα ανοίγματα στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η τράπεζα πραγματοποίησε χορηγήσεις 5,3 δισ. ευρώ το 2025 και αύξησε τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων κατά 10,9%.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις που δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη σημειώνοντας πάντως πως η χώρα αντιμετωπίζει τα πράγματα από θέση ευθύνης και όχι αδυναμίας τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο τραπεζικό.
Σημείωσε τέλος πως η Eurobank δεν προχωράει στην παρούσα φάση σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων του επιχειρησιακού της σχεδίου ενώ προέβλεψε πως τα επιτόκια θα αυξηθούν όχι ωστόσο σημαντικά.
Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Φωκίωνα Καραβία στο newmoney.gr
Στόχοι ενίσχυσης των τραπεζικών εργασιών
Σε ότι αφορά το 2026 ο κ. Καραβίας σημείωσε πως η Eurobank θα συνεχίσει να υπηρετεί τη γεωγραφική διαφοροποίηση των εργασιών της και εκείνη των δραστηριοτήτων της. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δραστηριοτήτων, όπως είπε, αυτό χωρίζεται στις τραπεζικές εργασίες, στην ασφαλιστική δραστηριότητα όπου θα σημειωθεί 40% ετήσια ανάπτυξη την προσεχή τριετία και τον τομέα διαχείρισης περιουσίας όπου εκεί προβλέπεται ετήσια ανάπτυξη 24% την τριετία.
Πρόγραμμα επενδύσεων
Η τράπεζα θεμελιώνει το μέλλον της τεχνολογικά με επενδύσεις 750 εκατ. ευρώ επενδυτικό πρόγραμμα στο διάστημα 2026-2028 αλλά και με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό όπου τα προγράμματα επαναπατρισμού από το εξωτερικό έχουν φέρει στον οργανισμό 880 άτομα και αναμένονται άλλες 350 προσλήψεις.
Το 2025 υπήρξε έτος οικονομικής ανάπτυξης για τον όμιλο με 1,362 δισ. ευρώ κέρδη εκ των οποίων τα μισά ήταν εκτός Ελλάδος . Η τράπεζα πέτυχε CET 1 16,50 % ενώ ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37%.
Αποφασίστηκε η διανομή 717 εκατ. ευρώ στους μετόχους- τελεί υπό εποπτική έγκριση- εκ των οποίων το μέρισμα διαμορφώνεται στα 409 εκατ. ευρώ (11,8 λεπτά ανά μετοχή) και η επαναγορά μετοχών στα 288 εκατ. ευρώ.
Απόσβεση DTC
Σε ό,τι αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο αυτός θα μειώνεται κατά 29% της συνολικής διανομής προς τους μετόχους και εν τέλει το 2031 θα μηδενιστεί. Αυτή τη στιγμή αποτελεί το 32% των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας.
Ο κ. Καραβίας επεσήμανε πως η τράπεζα επιχειρεί να δημιουργήσει ασφαλιστική κουλτούρα στη χώρα ενώ αναφερόμενος στις δραστηριότητες της Eurobank σημείωσε εκ νέου το άνοιγμα καταστήματος στην Ινδία το προσεχές διάστημα επισημαίνοντας πως αναλόγως των εξελίξεων θα πραγματοποιήσει αντίστοιχα ανοίγματα στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η τράπεζα πραγματοποίησε χορηγήσεις 5,3 δισ. ευρώ το 2025 και αύξησε τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων κατά 10,9%.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές προκλήσεις που δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη σημειώνοντας πάντως πως η χώρα αντιμετωπίζει τα πράγματα από θέση ευθύνης και όχι αδυναμίας τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο τραπεζικό.
Σημείωσε τέλος πως η Eurobank δεν προχωράει στην παρούσα φάση σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων του επιχειρησιακού της σχεδίου ενώ προέβλεψε πως τα επιτόκια θα αυξηθούν όχι ωστόσο σημαντικά.
Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Φωκίωνα Καραβία στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα