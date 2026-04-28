Χρηματιστήριο: Άντεξαν οι 2.200 μονάδες παρά το «κύμα» ρευστοποιήσεων
Χρηματιστήριο: Άντεξαν οι 2.200 μονάδες παρά το «κύμα» ρευστοποιήσεων
Σε χαμηλό τριών εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης, κράτησε τις 2.200 μονάδες παρόλο που απειλήθηκαν - Ισχυρές πιέσεις σε Aegean, CrediaBank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor και Alpha Bank
Με αρνητικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και αρκετές εναλλαγών στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη. Αυτό τουλάχιστον στο πρώτο μισό των συναλλαγών. Στη συνέχεια οι πωλητές απέκτησαν ξεκάθαρο προβάδισμα, οδηγώντας τον ΓΔ στις παρυφές των 2.200 μονάδων και σε χαμηλό τριών εβδομάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (28/4), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 18,95 μονάδες ή -0,85% και έκλεισε στις 2.203,09 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 7 Απριλίου (2.144,71 μονάδες). Σε περίπου 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη με χαμηλό ημέρας τις 2.203,08 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.229,85 μονάδες. Κέρδη +6,69% σημειώνει το ΧΑ εντός του Απριλίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +3,88% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
«Βουτιά» άνω του -6% κατέγραψε η Aegean υπό το βάρος της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,9 ευρώ ανά μετοχή. Με απώλειες άνω του -5% ακολούθησε η CrediaBank. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Alpha Bank, η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση υποχώρησαν σημαντικά η Bally’s Intralot, η ΑΒΑΞ, η Fourlis και η Intracom Holdings.
Η προσοχή των αναλυτών παραμένει καθηλωμένη στις εξελίξεις στο Ιράν. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον απέναντι στην πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου του Ορμούζ. Η έκβαση αυτών των επαφών θεωρείται ο «ρυθμιστής» για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες εμφανίζουν μεικτή εικόνα, αντανακλώντας την αβεβαιότητα των διεθνών επενδυτών.
Στο εσωτερικό μέτωπο, οι επενδυτές εστιάζουν στην ολοκλήρωση της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025, η οποία αναμένεται την προσεχή Πέμπτη. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι πρώτες ενδείξεις για την πορεία της κερδοφορίας των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις αρχές του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της ευρύτερης οικονομίας, θα αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη που θα δώσει τη νέα βραχυπρόθεσμη τάση στην αγορά.
Τα οικονομικά τους μεγέθη για την χρήση 2025 ανακοίνωσαν η Jumbo και η Βιοκαρπέτ πριν την έναρξη των συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης θα προβούν σε ανακοινώσεις η Alumil, η Mevaco, η CNL Capital, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, η Frigoglass και η Space Hellas.
Την Τετάρτη (29/4) σειρά έχουν η ΕΥΑΘ, η Flexopack, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, η Elinoil, η Μουζάκης, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Δάιος Πλαστικά, η Alpha Real Estate Services, η Κέκροψ, η Εριουργία Τρία Άλφα, η Intertech, η Revoil και η Minerva.
Την Πέμπτη (30/4) κλείνουν τον κύκλο των ανακοινώσεων η ΕΥΔΑΠ, η Aktor, η Αττικές Εκδόσεις, η Moda Bagno, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, η Interwood Ξυλεμπορία, η Medicon, η Έλαστρον, η Ιατρικό Αθηνών, η Τεχνική Ολυμπιακή, η Ν. Λεβεντέρης, η ΕΛΒΕ, η Αφοί Χ. Κορδέλλου, η Quality & Reliability και η Galaxy Cosmos Mezz.
Παράλληλα, στις 30 Απριλίου η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026.
Σήμερα το πρωί έλαβε χώρα η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της διανομής μερίσματος για την περσινή χρήση. Ποσό 35,3 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί σε εργαζομένους της τράπεζας, αυξημένο κατά 14% για το προσωπικό και 5% για την ανώτατη διοίκηση. Για τις 16:00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί η ΓΣ της BriQ Properties.
Μέρισμα «έκοψε» η Aegean, η οποία διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μεικτό ποσό των 0,90295 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,8578 ανά μετοχή). Η πληρωμή του μερίσματος πρόκειται να ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαΐου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (28/4), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 18,95 μονάδες ή -0,85% και έκλεισε στις 2.203,09 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 7 Απριλίου (2.144,71 μονάδες). Σε περίπου 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη με χαμηλό ημέρας τις 2.203,08 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.229,85 μονάδες. Κέρδη +6,69% σημειώνει το ΧΑ εντός του Απριλίου, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +3,88% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
«Βουτιά» άνω του -6% κατέγραψε η Aegean υπό το βάρος της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,9 ευρώ ανά μετοχή. Με απώλειες άνω του -5% ακολούθησε η CrediaBank. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Alpha Bank, η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση υποχώρησαν σημαντικά η Bally’s Intralot, η ΑΒΑΞ, η Fourlis και η Intracom Holdings.
Διατηρείται η αβεβαιότητα – Στην τελική ευθεία τα ετήσια αποτελέσματα
Η προσοχή των αναλυτών παραμένει καθηλωμένη στις εξελίξεις στο Ιράν. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον απέναντι στην πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου του Ορμούζ. Η έκβαση αυτών των επαφών θεωρείται ο «ρυθμιστής» για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες εμφανίζουν μεικτή εικόνα, αντανακλώντας την αβεβαιότητα των διεθνών επενδυτών.
Στο εσωτερικό μέτωπο, οι επενδυτές εστιάζουν στην ολοκλήρωση της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025, η οποία αναμένεται την προσεχή Πέμπτη. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι πρώτες ενδείξεις για την πορεία της κερδοφορίας των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις αρχές του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της ευρύτερης οικονομίας, θα αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη που θα δώσει τη νέα βραχυπρόθεσμη τάση στην αγορά.
Τα οικονομικά τους μεγέθη για την χρήση 2025 ανακοίνωσαν η Jumbo και η Βιοκαρπέτ πριν την έναρξη των συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης θα προβούν σε ανακοινώσεις η Alumil, η Mevaco, η CNL Capital, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια, η Frigoglass και η Space Hellas.
Την Τετάρτη (29/4) σειρά έχουν η ΕΥΑΘ, η Flexopack, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, η Elinoil, η Μουζάκης, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Δάιος Πλαστικά, η Alpha Real Estate Services, η Κέκροψ, η Εριουργία Τρία Άλφα, η Intertech, η Revoil και η Minerva.
Την Πέμπτη (30/4) κλείνουν τον κύκλο των ανακοινώσεων η ΕΥΔΑΠ, η Aktor, η Αττικές Εκδόσεις, η Moda Bagno, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, η Interwood Ξυλεμπορία, η Medicon, η Έλαστρον, η Ιατρικό Αθηνών, η Τεχνική Ολυμπιακή, η Ν. Λεβεντέρης, η ΕΛΒΕ, η Αφοί Χ. Κορδέλλου, η Quality & Reliability και η Galaxy Cosmos Mezz.
Παράλληλα, στις 30 Απριλίου η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026.
Σήμερα το πρωί έλαβε χώρα η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της διανομής μερίσματος για την περσινή χρήση. Ποσό 35,3 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί σε εργαζομένους της τράπεζας, αυξημένο κατά 14% για το προσωπικό και 5% για την ανώτατη διοίκηση. Για τις 16:00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί η ΓΣ της BriQ Properties.
Μέρισμα «έκοψε» η Aegean, η οποία διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μεικτό ποσό των 0,90295 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,8578 ανά μετοχή). Η πληρωμή του μερίσματος πρόκειται να ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαΐου.
Σε κεντρικές τράπεζες και Big Tech η προσοχή των διεθνών αγορώνΟι βασικοί δείκτες της Wall Street καταγράφουν μεικτά πρόσημα, αφότου ο S&P 500 και ο Nasdaq ολοκλήρωσαν την προηγούμενη συνεδρίαση με νέα ιστορικά ρεκόρ. Τα κέρδη της αμερικανικής αγοράς ήταν συγκρατημένα, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φάνηκαν να περιέρχονται σε αδιέξοδο. Σήμερα ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,1%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά -0,5% και -0,7%, αντίστοιχα. Πέντε από τις «Magnificent Seven» (τους επτά τεχνολογικούς κολοσσούς) ανακοινώνουν τα τριμηνιαία μεγέθη τους. Οι Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft αναμένονται την Τετάρτη, ενώ τα αποτελέσματα της Apple έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Την Τετάρτη (29/4) θα ανακοινώσει επίσης η Federal Reserve την απόφασή της για τα επιτόκια.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε μεικτό έδαφος, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απάντηση της Ουάσιγκτον στις ιρανικές προτάσεις για εκεχειρία και αντιδρούν στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από αρκετές εταιρείες της περιοχής. Η προσοχή στρέφεται στις κεντρικές τράπεζες αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αναμένεται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συνεδριάσεις την ερχόμενη Πέμπτη (30/4). Σήμερα ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χάνει -0,5%, ο γερμανικός DAX -0,4%, ο βρετανικός FTSE 100 -0,2% και ο γαλλικός CAC 40 -0,5%. Αντίθετα, στην περιφέρεια ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά +0,4% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά +0,6%.
