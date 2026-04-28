Autonomous: Καύσιμα σε κρίση, τουρισμός σε ρίσκο – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Βασικό εύρημα της Autonomous είναι ότι, κατά μέσο όρο, περίπου το 19% των κεφαλαίων CET1 των τραπεζών αντιστοιχεί σε δάνεια που σχετίζονται με τον τουρισμό - Σημαντική έκθεση για ελληνικές και ισπανικές τράπεζες
Με το πετρέλαιο να μην ρέει ακόμη ελεύθερα στη Μέση Ανατολή, η Autonomous σε έκθεσή της εκτιμά ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετη νευρικότητα στους επενδυτές τις επόμενες εβδομάδες, ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου διακοπών.
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας πρόσφατα υπέδειξε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κρίσιμες ελλείψεις ήδη από τον Ιούνιο, ενώ ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα δήλωσε, ότι εξετάζεται η υποχρεωτική κατανομή καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των κρατών-μελών.
Αν και δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο αναφέρει η έκθεση, η ακύρωση 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων από τη Lufthansa την περασμένη εβδομάδα τράβηξε την προσοχή μας. Ως εκ τούτου, ο οίκος εξετάζει την έκθεση στον «τουρισμό» στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών, ως τον προφανή τομέα όπου θα μπορούσε να υπάρξει ένα σοκ ζήτησης, οριζόμενο εδώ στους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού.
