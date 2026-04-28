Στο κόκκινο η Wall Street: Οι φόβοι για την OpenAI και την «φούσκα» της AI πίεσαν τις τεχνολογικές μετοχές
Οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι πιέσεις στην OpenAI και η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή έφεραν αναταράξεις στους δείκτες - Έχασαν τα υψηλά τους S&P 500 και Nasdaq
Ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές πίεσε τη Wall Street, καθώς επανήλθαν οι αμφιβολίες για το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τελικά τα αναμενόμενα οφέλη, την ώρα που οι επενδυτές προετοιμάζονται για καταιγισμό εταιρικών αποτελεσμάτων από τις Big Tech.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,49% στις 7.138 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,90% και τις 24.663 μονάδες, αν και νωρίτερα έχανε πάνω από 1%. Ο Dow Jones προσπάθησε να αντισταθεί στις πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ωστόσο υπέκυψε επίσης, σημειώνοντας κάμψη 0,05% στις 49.141 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,35% και του 2ετούς στο 3,84%.
Ο κλάδος που τροφοδότησε το ράλι των αγορών μέσα στον μήνα δέχθηκε ισχυρό πλήγμα μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η OpenAI απέτυχε να πετύχει τους στόχους της για την προσέλκυση νέων χρηστών και την αύξηση πωλήσεων, χάνοντας έδαφος έναντι της ανταγωνίστριας της Anthropic, ενισχύοντας έτσι τις ανησυχίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να δυσκολευτεί να στηρίξει τις τεράστιες δαπάνες της για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η εταιρεία δεν πέτυχε τον εσωτερικό στόχο να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ενεργούς εβδομαδιαίους χρήστες για το ChatGPT έως το τέλος του 2025, ενώ έχασε και πολλαπλούς μηνιαίους στόχους εσόδων νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Μάλιστα, η οικονομική διευθύντρια, Σάρα Φράιερ, φέρεται να προειδοποίησε άλλα στελέχη ότι αν τα έσοδα δεν αυξηθούν αρκετά γρήγορα, η εταιρεία ενδέχεται να δυσκολευτεί να καλύψει μελλοντικά συμβόλαια για data centers.
Η startup ΑΙ προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές της τόσο στον καταναλωτικό όσο και στον επιχειρηματικό τομέα «λειτουργούν με πλήρη δυναμική», ωστόσο δεν τα κατάφερε. Έτσι, με δεδομένο ότι η ίδια δεν έχει εισαχθεί ακόμη στο Χρηματιστήριο, κάτι που αναμένεται πιθανότατα στα τέλη της χρονιάς, η πίεση μεταφέρθηκε σε μετοχές εταιρειών που συνδέονται στενά μαζί της, όπως η Oracle και η CoreWeave, αλλά και η ιαπωνική SoftBank Group, που έχει δεσμευθεί σε τεράστιες επενδύσεις στην εταιρεία. Από τις λίγες εξαιρέσεις ήταν ο μέτοχος της, η Microsoft, λόγω της δυναμικής που είχε αποκτήσει εν όψει της αυριανής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
«Το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η OpenAI έχασε κρίσιμους στόχους καθορίζει το αφήγημα της ημέρας. Έχει πυροδοτήσει μαζικές κατοχυρώσεις κερδών σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταιρείες ημιαγωγών, data centers, ενέργειας και υποδομών κινούνται όλες πτωτικά», εξήγησε ο Μάικλ Ο’ Ρουρκ της Jones Trading. Μάλιστα, όπως επεσήμανε, ο δείκτης ημιαγωγών, Philadelphia Semiconductor Index, διέκοψε ένα ιστορικό ανοδικό σερί 18 συνεχόμενων συνεδριάσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε ενισχυθεί κατά 47%, αφήνοντας πλέον σημαντικά περιθώρια για ρευστοποιήσεις.
Οι εξελίξεις αυτές έρχονται, εξάλλου, λίγο πριν από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του S&P 500. Η Alphabet, η Amazon, η Meta Platforms αλλά και η Microsoft αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ η Apple θα ακολουθήσει μία ημέρα αργότερα.
«Το σημαντικότερο ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν το “τρένο” της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί την αγορά υψηλότερα» σχολίασε ο Ντένις Φόλμερ της Montis Financial προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απογοητευτική ένδειξη σχετικά με τη ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης ή τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα μπορούσε εύκολα να κάνει τις αγορές να επανεξετάσουν το ισχυρό ράλι του τελευταίου μήνα.
Θυμίζουμε πως οι δαπάνες των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων για υποδομές AI ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 500 δισ. δολάρια το 2026, σύμφωνα και με τα όσα έχουν ανακοινώσει οι Big Tech μέχρι τώρα.
Πάντως, το θετικό στοιχείο για τον τεχνολογικό κλάδο και όχι μόνο είναι ότι μέχρι στιγμής τα οικονομικά αποτελέσματα των περισσότερων επιχειρήσεων έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
Μέχρι στιγμής, περίπου το 84% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα α’ τριμήνου έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Αυτό σημαίνει ότι μόλις περίπου το 16% των εταιρειών είτε δεν κατάφεραν να πιάσουν τις προβλέψεις είτε κινήθηκαν απλώς εντός εκτιμήσεων. Η επίδοση αυτή είναι αισθητά καλύτερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας (78%) και της τελευταίας δεκαετίας (76%).
Προφανώς η αβεβαιότητα από τη Μέση Ανατολή παραμένει ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης, δεδομένου κιόλας πως ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν προχωρήσει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται ικανοποιημένος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με τις ιρανικές προτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ παραμένει, κρατώντας ψηλά και τις πετρελαϊκές τιμές.
Ωστόσο, οι επενδυτές περιμένουν να διαπιστώσουν τις απόψεις που θα εκφράσει η Federal Reserve και τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στην κρίση και το ρίσκο για την οικονομία και τον πληθωρισμό.
Η διήμερη συνεδρίαση της FOMC, ολοκληρώνεται την Τετάρτη, με το σύνολο των αναλυτών να συμφωνεί ότι το συμβούλιο θα κρατήσει για την ώρα αμετάβλητα τα επιτόκια. Όμως, η αγορά θα εστιάσει στη φρασεολογία που θα υιοθετήσει η κεντρική τράπεζα και βέβαια τα όσα θα σχολιάσει ο Τζερόμ Πάουελ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει.
Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενόψει της απόφασης της Federal Reserve, με τις αγορές να αναμένουν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε απροσδόκητα, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την αγορά εργασίας. Αν και η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων το τελευταίο διάστημα αποτυπώνει την εκτίμηση ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας θα αναζωπυρώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.
Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, υπό πίεση βρέθηκε η UPS μετά τη μεγάλη πτώση στα τριμηνιαία κέρδη της, όπως επίσης η Corning λόγω αδύναμων προβλέψεων.
Απώλειες και για την Sherwin-Williams, καθώς η διοίκηση προειδοποίησε ότι η ζήτηση από καταναλωτές λιανικής και έργα ανακαίνισης παραμένει αδύναμη, χωρίς ορατή ανάκαμψη μέσα στο 2026.
Στο αντίθετο ρεύμα, στους μεγάλους κερδισμένους ξεχώρισε η Coca-Cola, μετά από καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και ισχυρές πωλήσεις, όπως και η Centene, καθώς ο ασφαλιστικός όμιλος υγείας ξεπέρασε τις προβλέψεις κερδοφορίας και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις του για το 2026.
Κέρδη σημείωσε επίσης η BP, καθώς η εκτίναξη των πετρελαϊκών τιμών έδωσε ώθηση στα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο.
