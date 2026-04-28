Ζανιάς (Eurobank): Aναζητoύμε διαρκώς ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη

Η συνεχής εγρήγορση για την τήρηση των πιο υψηλών standards του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, αποτελεί εγγύηση τόσο για την ανθεκτικότητα της τράπεζας έναντι όλων των δυνητικών κινδύνων όσο και για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας, τόνισε ο Πρόεδρος της Eurobank





Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Γιώργου Ζανιά:



Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,







Κλείσιμο



Στις διεθνείς και εγχώριες προκλήσεις, στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην προσπάθεια της Eurobank για συνεχή ανάπτυξη, μετασχηματισμό και διαρκή ανανέωση του προϊόντος της, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της τράπεζας, Γιώργος Ζανιάς , στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,Αγαπητοί προσκεκλημένοι,Τις τελευταίες σχεδόν δύο δεκαετίες, η αβεβαιότητα τείνει να γίνει η νέα κανονικότητα. Διαδοχικές κρίσεις επηρεάζουν τις αγορές και τις ζωές μας. Παράλληλα όμως, οι κρίσεις αυτές φαίνεται να έχουν οδηγήσει και στη δημιουργία κάποιων «αντισωμάτων» στις αγορές, ενώ η ελληνική οικονομία φαίνεται να κινείται σταθερά και σχετικά ικανοποιητικά, με μικρούς μόνο κλυδωνισμούς, μέσα σε ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον.Τη χρονιά που πέρασε, η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε με τον αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό 3,3%, δεδομένου του αριθμού και της έντασης των διαταραχών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2026 εισήλθε επίσης με θετική δυναμική. Η αναζωπύρωση όμως των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες και οι επακόλουθες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, θέτουν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Καθοριστικής σημασίας για τις επιπτώσεις της εν λόγω διαταραχής δεν είναι τόσο το μέγεθος της ανόδου των τιμών, όσο το χρονικό διάστημα διατήρησής τους σε υψηλά επίπεδα, καθώς η επιμονή των υψηλών τιμών ενισχύει τις πληθωριστικές προσδοκίες, αυξάνοντας τις πιθανότητες συσταλτικής νομισματικής πολιτικής και τον κίνδυνο εμφάνισης στασιμοπληθωρισμού.Συνεπώς, εφόσον η τρέχουσα εκεχειρία διατηρηθεί και μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη στην περιοχή, και οι τιμές της ενέργειας αρχίσουν να υποχωρούν σχετικά σύντομα, όπως εκτιμάται από τις αγορές, οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν διαχειρίσιμες. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες, που βρίσκονται σε λειτουργία, ενισχύουν τον βαθμό ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομίας. Τέτοιοι παράγοντες είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, και η μειωμένη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο λόγω της εισόδου, μεταξύ άλλων, και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα.Η Ευρωζώνη, ως μεγάλος καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευάλωτων περιοχών στην άνοδο των τιμών της ενέργειας. Γι’ αυτό, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης εκτιμάται από την ΕΚΤ ότι θα υποχωρήσει στο 0,9% περίπου το 2026, από 1,5% το 2025, με τις προβλέψεις ωστόσο να διέπονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, πολιτικών ανακατατάξεων και διάχυτης αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική και το 2025. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσής της διατηρήθηκε στο 2,1%, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης για 5ο συναπτό έτος, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% το 2025, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο από το 2008. Θετικά αποτιμάται και η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ. Με ώθηση από τα έργα του ΤΑΑ, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο επιταχύνθηκε, η ψαλίδα του εξωτερικού ελλείμματος περιορίστηκε, ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε βασικός μοχλός μεγέθυνσης, τροφοδοτούμενη από το επίμονα αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών.Παρά την ασθενή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και τη διάχυτη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια, το ΔΝΤ – τον Απρίλιο 2026 – προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει το 2026 (+1,8%), στηριζόμενη στην ανθεκτική κατανάλωση των νοικοκυριών και στις επενδύσεις του ΤΑΑ, προτού επιβραδύνει στο 1,7% το 2027, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται περαιτέρω στο 7,4%. Πρόκληση βέβαια αποτελεί η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να αποφευχθεί απότομη επιβράδυνση μετά την ολοκλήρωση του ΤΑΑ.Σε αντίθεση, όμως, με την Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει κάτω από το 2%, στην Ελλάδα, ακόμα και πριν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, παρέμενε επίμονα κοντά στο 3% λόγω υπερθέρμανσης της οικονομίας και των δυσλειτουργιών που έχουν απομείνει σε αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας. Εάν επιμείνει το διαφορικό του πληθωρισμού, ενδέχεται να επιφέρει επιβάρυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η εν εξελίξει ενεργειακή κρίση συμβάλλει αρνητικά στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.Πρόβλημα παραμένει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο υποχώρησε στο 5,7% του ΑΕΠ το 2025, από 7,2% το 2024, παραμένοντας όμως άνω του 5% του ΑΕΠ καθ’ όλη τη μεταπανδημική περίοδο. Δεδομένης της υψηλής εξάρτησης τόσο της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής από τις εισαγωγές, το ΔΝΤ αναμένει ότι το έλλειμμα θα παραμείνει υψηλό μεσοσοπρόθεσμα (2026: 6,4%, 2027: 5,7%), καταδεικνύοντας την ατελή μεταρρύθμιση του οικονομικού υποδείγματος της χώρας και δημιουργώντας κάποιους κινδύνους για τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Η μείωσή του κάτω από το 3% του ΑΕΠ είναι απαραίτητη, αλλά αυτό απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ποιοτικής ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών.Στο δημοσιονομικό πεδίο, η χώρα μας έχει επιστρέψει πλήρως σε πρωτογενή πλεονάσματα μετά την πανδημία, με το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το συνολικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ. Δημοσιονομικά η Ελλάδα αποτελεί μια άλλη χώρα σε σχέση με την περίοδο της κρίσης. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, με πρόβλεψη από το ΔΝΤ να «πέσει» στο 136,9% μέχρι το 2027 λόγω της σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, του σχετικά υψηλού πληθωρισμού και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, υφίστανται όμως καθοδικοί κίνδυνοι: εξωγενώς, υπάρχουν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα για τους δασμούς και την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ο πόλεμος Ουκρανίας–Ρωσίας και οι συναφείς εντάσεις στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας, η αναιμική ανάπτυξη στην ΕΖ, καθώς και ο κίνδυνος νέων ενεργειακών πιέσεων που ενδέχεται να απαιτήσουν στοχευμένα και προσωρινά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.



Εσωτερικά, έχουμε ένα οικονομικό υπόδειγμα το οποίο βασίζεται υπέρμετρα στην κατανάλωση και τον τουρισμό, στο προϊοντικό μείγμα με χαμηλό επίπεδο γνώσης, υστέρηση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα ως προς την ποιότητα, ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές σε περιόδους ανάπτυξης, διαρθρωτικές αδυναμίες, καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Απαιτούνται στοχευμένες επενδύσεις, συστηματική και φιλόδοξη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και δικαιοσύνης για διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας μεσο-μακροπρόθεσμα.



Πολύ θετικά είναι τα οικονομικά δεδομένα στις χώρες που η τράπεζά μας δραστηριοποιείται με σημαντικές θυγατρικές. Στην Κύπρο, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,8%, σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της Ελλάδας και ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 4,4%. Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις προοπτικές, η οικονομική ανάπτυξη θα κινηθεί στην περιοχή του 3,0% το 2026. Επιβεβαιώνοντας τη δημοσιονομική ευρωστία, δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 3,4% του ΑΕΠ επιτεύχθηκε το 2025, το υψηλότερο για τρίτο έτος στην Ευρωζώνη, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 55,0%. Την πολύ καλή πορεία της Κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης κατατάσσοντάς την στην πιστοληπτική βαθμίδα Α-.



Η Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλός μας επίσης διαθέτει μια σημαντική θυγατρική, αποτελεί από την 1η Ιανουαρίου το νεότερο μέλος της Ευρωζώνης. Η οικονομία της αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,2% το 2025, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 3,6%, επίπεδο που είναι το ελάχιστο διαχρονικά. Βάσει της πρόσφατης έκθεσης του ΔΝΤ, η δυναμική της οικονομίας της θα επηρεαστεί ήπια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 2,8% το 2026. Ο πληθωρισμός, που θα επηρεαστεί και από την προσαρμογή στο ευρώ, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,8% το 2026 και 3,6% το επόμενο έτος, ρυθμοί οριακά υψηλότεροι εκείνου το 2025 (3,5%). Σε ό,τι αφορά την ανεργία, θα υποχωρήσει στο 3,4% φέτος.



Κυρίες και κύροι Μέτοχοι,



Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και από την σημαντική χρηματοδότησή της από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο επέτρεψε η επιστροφή του στην ομαλότητα και η ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση των τραπεζών. Η συνολική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση το 2025, με την πιστωτική επέκταση να είναι σημαντικά μεγαλύτερη αυτής της ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,9%. Όσον αφορά την χρηματοδότηση των νοικοκυριών, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης για το 2025 έγινε θετικός (+2,2%) από αρνητικός το 2024 (-0,6%) για πρώτη φορά μετά από 15 έτη διαρκούς απομόχλευσης, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού συρρίκνωσης των στεγαστικών δανείων και της μεταστροφής σε θετικό ρυθμό επέκτασης, καθώς και την περαιτέρω αύξηση του ρυθμού ανόδου της καταναλωτικής πίστης.



Οι θετικές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών συνεχίστηκαν και το 2025, με περαιτέρω βελτίωση στους δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι είναι σημαντικά καλύτεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην κερδοφορία η οποία βελτιώνει και την κεφαλαιακή επάρκεια, που σήμερα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η υψηλή κερδοφορία των τραπεζών, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, επέτρεψε στις τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά την διανομή κεφαλαίων στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε το 2025 σε 12% και είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (9,5%).



Παράλληλα η εξυγίανση των ισολογισμών τους συνεχίζεται, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να υποχωρεί σε 3, 1% τον Δεκέμβριο του 2025, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη.



Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,



Μέσα σε αυτό το ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον αλλά και σε ένα εσωτερικό περιβάλλον σχετικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η Eurobank εξελίχτηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη μεγαλύτερη και πιο διεθνή ελληνική τράπεζα, έχοντας σημαντικές θυγατρικές σε τέσσερις χώρες τις Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Eurobank είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος με έδρα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η τράπεζά μας έχει σήμερα υψηλή κερδοφορία, με τουλάχιστον τη μισή να προέρχεται από τις θυγατρικές μας στο εξωτερικό, καθώς και την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.



Παράλληλα όμως και με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, η Eurobank υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και, μέσα από αυτό, αφήνει το δικό της ουσιαστικό, θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, τους πολίτες και κυρίως τους νέους.



Από το 2021, συνεχίζουμε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της Ελλάδας, για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Εστιάζουμε σε ακριτικές περιοχές, γιατί εκεί κάθε νέα γέννηση, κάθε νέος που διαλέγει να μείνει και να κάνει οικογένεια στον τόπο του αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση του πληθυσμού. Στηρίζουμε οικογένειες για να κάνουν παιδιά (ήδη έχουν γεννηθεί πάνω από 70 χάρη στη συνεργασία μας με την οργάνωση Be-Live για δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση). Στηρίζουμε οικογένειες να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, στηρίζουμε την ποιότητα της εκπαίδευσής τους, στηρίζουμε όσους θέλουν να αποκτήσουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους. Και έχουμε ουσιαστική παρουσία ως συνδιοργανωτές ή χορηγοί σε όλες τις εκδηλώσεις δημόσιου διαλόγου και τα συνέδρια για το δημογραφικό ζήτημα.



Στηρίζουμε πολύπλευρα την εκπαίδευση, συμμετέχοντας με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου για την ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων όλης της Ελλάδας. Επιβραβεύουμε επί 23 χρόνια την αριστεία σε όλα τα Λύκεια – δημόσια και ιδιωτικά. Και σε συνεργασία με την ΑΣΟΕΕ ιδρύσαμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, το οικοσύστημα του egg – enter, grow, go που ιδρύσαμε μέσα στην κρίση, έχει εξελιχθεί σήμερα στο σημαντικότερο και πλέον αναγνωρισμένο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα, που προωθεί την καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα και έχει πια να επιδείξει ιστορίες επιτυχίας με διεθνή εμβέλεια.



Σε κάθε μεγάλη κοινωνική ανάγκη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, στις φυσικές καταστροφές, στους μηχανισμούς που εγγυώνται την ασφάλεια και την κοινωνική ανθεκτικότητα, στον πολιτισμό – η Eurobank είναι παρούσα με ουσιαστική παρέμβαση και συμβολή – τόσο στην Ελλάδα, όπως επίσης με σημαντικές πρωτοβουλίες οι θυγατρικές μας και στην Κύπρο και στη Βουλγαρία.



Στην Κύπρο, η Eurobank Limited διευρύνει συνεχώς το κοινωνικό της αποτύπωμα. Πρόσφατα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία και κατοικιών για άτομα με αυτισμό, διαθέτοντας πάνω από 2 εκ ευρώ σε συνεργασία με το κυπριακό υπουργείο Πρόνοιας. Η δέσμευση σε δράσεις μακράς πνοής είναι μια αντίληψη που μοιραζόμαστε όλοι στον Όμιλο. Η Τράπεζα στην Κύπρο συνεχίζει για 28η χρονιά να στηρίζει την πρωτοβουλία ECO Schools, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με 45.000 μαθητές να έχουν πάρει μέρος έως σήμερα. Κι αυτά είναι λίγα μόνο από ένα μακρύ κατάλογο δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κυπριακή κοινωνία.



Στη Βουλγαρία, η Postbank έχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δράσεων, με έμφαση σε τρεις πυλώνες που αφορούν το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.



Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,



σήμερα, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι ο πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενος και εποπτευόμενος τομέας της οικονομίας – τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Η εποπτεία είναι διαρκής και σε μεγάλο αναλυτικό βάθος, που εκτείνεται σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας της τράπεζας από τα οικονομικά δεδομένα και τη διαχείριση κινδύνου μέχρι τη συμμόρφωση με ευρύτερους στόχους όχι μόνον οικονομικής, αλλά και περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.



Μια από τις σημαντικές προβλέψεις του εποπτικού πλαισίου, σήμερα, αποτελεί η ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο έναντι των μετόχων όσο και έναντι του management, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια της τράπεζας, η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και να υπάρχει βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων.



Ο Όμιλός μας διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου και διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, με τα 13 μέλη του να προέρχονται από 9 διαφορετικές χώρες, σύνθεση η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως τη μετεξέλιξη της Eurobank σε ένα περιφερειακό τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό άνω των 100 δις ευρώ. Η εξαιρετική Διοικητική ομάδα την οποία διαθέτουμε ανανεώνει διαρκώς το προϊόν της τράπεζας, την μετασχηματίζει και αναζητεί ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη – όπως θα αναπτύξει αναλυτικά στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος.



Ενστερνιζόμαστε και εφαρμόζουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η συνεχής εγρήγορση για την τήρηση των πιο υψηλών standards του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, δίνοντας την αρμόζουσα προσοχή στις ανάγκες, τους στόχους και τις προτεραιότητες όλων των stakeholders, αποτελεί εγγύηση τόσο για την ανθεκτικότητα της τράπεζας έναντι όλων των δυνητικών κινδύνων όσο και για τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Βασικό στόχο μας, ασφαλώς, αποτελεί και η προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τις δικές σας, των μετόχων μας, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη.



Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

28.04.2026, 12:15