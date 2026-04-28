S&P: Μειώνει στο 1,7% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 αλλά βλέπει αντοχές για την ελληνική οικονομία
S&P: Μειώνει στο 1,7% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 αλλά βλέπει αντοχές για την ελληνική οικονομία
Η έκθεση της S&P δεν ανατρέπει το αφήγημα ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας - Η χώρα περνά από φάση υψηλής ανάπτυξης σε φάση πιο μετριοπαθούς, αλλά όχι εύθραυστης, επέκτασης
Χαμηλότερα τοποθετεί πλέον η S&P τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2026, μειώνοντας την εκτίμησή της στο 1,7% από 2,3% προηγουμένως, ενσωματώνοντας τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, του ακριβότερου ενεργειακού κόστους και της επιβράδυνσης στο εξωτερικό περιβάλλον. Η αναθεώρηση έρχεται να αποτυπώσει ένα πιο δύσκολο διεθνές σκηνικό, χωρίς ωστόσο να ανατρέπει το αφήγημα ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τον οίκο, ο πόλεμος και η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές ροές λειτουργούν ως νέος παράγοντας πίεσης για την ευρωπαϊκή οικονομία, με την Ελλάδα να επηρεάζεται μέσω τριών βασικών καναλιών: τουρισμός, ενέργεια και κατανάλωση. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και μεταφορών επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ η εξασθένηση της ευρωπαϊκής ζήτησης ενδέχεται να φρενάρει εξαγωγές και επενδυτικές ροές.
Ωστόσο, η εικόνα μόνο απαισιόδοξη δεν είναι. Η S&P αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα «άμυνες», που δεν υπήρχαν σε παλαιότερες εξωτερικές κρίσεις. Πρώτη γραμμή άμυνας είναι ο τουρισμός, ο οποίος, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, εμφανίζει ισχυρές κρατήσεις και λειτουργεί ως βασικός σταθεροποιητής.
Δεύτερος πυλώνας είναι οι επενδύσεις, με ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις υποδομές και τα ιδιωτικά projects, που περιορίζουν τον αντίκτυπο της εξωτερικής επιβράδυνσης. Τρίτος παράγοντας είναι η βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας, η οποία προσφέρει περιθώριο στήριξης εφόσον χρειαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη ενεργοποιούνται πακέτα στήριξης για να απορροφηθούν μέρος των πιέσεων από την ενεργειακή κρίση.
Η ουσία της έκθεσης είναι ότι η Ελλάδα περνά από φάση υψηλής ανάπτυξης σε φάση πιο μετριοπαθούς, αλλά όχι εύθραυστης, επέκτασης. Το 1,7% συνιστά σαφή υποβάθμιση, αλλά εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον αναμενόμενο μέσο όρο της ευρωζώνης, κάτι που διατηρεί το αφήγημα σχετικής υπεραπόδοσης.
Σύμφωνα με τον οίκο, ο πόλεμος και η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές ροές λειτουργούν ως νέος παράγοντας πίεσης για την ευρωπαϊκή οικονομία, με την Ελλάδα να επηρεάζεται μέσω τριών βασικών καναλιών: τουρισμός, ενέργεια και κατανάλωση. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και μεταφορών επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ η εξασθένηση της ευρωπαϊκής ζήτησης ενδέχεται να φρενάρει εξαγωγές και επενδυτικές ροές.
Ωστόσο, η εικόνα μόνο απαισιόδοξη δεν είναι. Η S&P αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα «άμυνες», που δεν υπήρχαν σε παλαιότερες εξωτερικές κρίσεις. Πρώτη γραμμή άμυνας είναι ο τουρισμός, ο οποίος, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, εμφανίζει ισχυρές κρατήσεις και λειτουργεί ως βασικός σταθεροποιητής.
Δεύτερος πυλώνας είναι οι επενδύσεις, με ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις υποδομές και τα ιδιωτικά projects, που περιορίζουν τον αντίκτυπο της εξωτερικής επιβράδυνσης. Τρίτος παράγοντας είναι η βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας, η οποία προσφέρει περιθώριο στήριξης εφόσον χρειαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη ενεργοποιούνται πακέτα στήριξης για να απορροφηθούν μέρος των πιέσεων από την ενεργειακή κρίση.
Η ουσία της έκθεσης είναι ότι η Ελλάδα περνά από φάση υψηλής ανάπτυξης σε φάση πιο μετριοπαθούς, αλλά όχι εύθραυστης, επέκτασης. Το 1,7% συνιστά σαφή υποβάθμιση, αλλά εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον αναμενόμενο μέσο όρο της ευρωζώνης, κάτι που διατηρεί το αφήγημα σχετικής υπεραπόδοσης.
