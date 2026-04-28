Αποζημίωση €22,7 εκατ. σε 849 κτηνοτρόφους για ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
Δείτε σε ποιες περιοχές κατανεμήθηκαν οι αποζημιώσεις -Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει σε αντίστοιχες πληρωμές στις αρχές Μαΐου
Στην πρώτη φετινή καταβολή αποζημιώσεων προς κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που πλήττεται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Συνολικά καταβλήθηκαν 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους, με τα ποσά να αποδίδονται απευθείας από το ΥΠΑΑΤ βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι αρμόδιες Περιφέρειες.
Αναλυτικά, η κατανομή των αποζημιώσεων ανά περιφέρεια έχει ως εξής:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 3.961.430,00 €
Βόρειο Αιγαίο: 726.038,00 €
Ήπειρος: 468.152,90 €
Θεσσαλία: 8.061.654,60 €
Ιόνια Νησιά: 18.100,00 €
Κεντρική Μακεδονία: 9.291.862,75 €
Πελοπόννησος: 14.590,40 €
Στερεά Ελλάδα: 215.766,00 €
Η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων, με πάνω από 17 εκατ. ευρώ συνολικά.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει σε αντίστοιχες πληρωμές στις αρχές Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου είχαν ήδη καταβληθεί 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων.
Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα