Revolut: Η ηλεκτρονική τράπεζα ανοίγει στη Βαρκελώνη το πρώτο της φυσικό κατάστημα
Στη Βαρκελώνη θα γίνει το πρώτο κατάστημα της γνωστής εφαρμογής - Η εταιρεία δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ένα παραδοσιακό τραπεζικό κατάστημα»
Η Revolut κάνει το ντεμπούτο της στον τομέα του φυσικού λιανικού εμπορίου με το άνοιγμα του πρώτου της φυσικού καταστήματος στη Βαρκελώνη. Καθώς οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας κοιτάζουν πέρα από τις εφαρμογές για να χτίσουν εμπιστοσύνη, η Revolut μεταφέρει το μοντέλο της που δίνει προτεραιότητα στο ψηφιακό περιβάλλον, στον φυσικό κόσμο.
Η παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας επιβεβαίωσε στο Euronews ότι σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της μόνιμο φυσικό κατάστημα στη Βαρκελώνη. «Επιλέξαμε τη Βαρκελώνη ως τόπο για την πιλοτική λειτουργία των φυσικών καταστημάτων μας, επειδή συνδυάζει τοπική πυκνότητα, παγκόσμια σημασία, τουρισμό και καινοτομία», δήλωσε εκπρόσωπος στο Euronews Business. Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο ανέφερε ότι το κατάστημα έχει ως στόχο την άμεση επαφή με τους καταναλωτές και τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στη χρηματοοικονομική τεχνολογία.
Η Revolut ιδρύθηκε το 2015 από τους Νικ Στορόνσκι και Βλαντ Γιατσένκο ως μια ψηφιακή εφαρμογή. Σήμερα, προσφέρει λογαριασμούς σε πολλαπλά νομίσματα και άμεσες μεταφορές χρημάτων. Η Revolut επεκτείνεται επίσης σε τραπεζικές υπηρεσίες, όπως δάνεια, με στόχο να καταστεί μία από τις κορυφαίες ψηφιακές τραπεζικές πλατφόρμες της Ευρώπης.
Δεν έχει αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία του καταστήματος, ούτε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που σκοπεύει να παρέχει επί τόπου. Η εταιρεία δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ένα παραδοσιακό τραπεζικό κατάστημα», αλλά αντίθετα ένας «χώρος υψηλής ορατότητας και βιωματικής εμπειρίας». Πρόσθεσε ότι η φυσική παρουσία θα μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
Το έργο βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια και η εταιρεία δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για τα εγκαίνια θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των εργασιών. Πρόσθεσε ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει το έργο σύντομα, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν το κατάστημα θα ανοίξει φέτος.
Από την έναρξή της το 2015, η Revolut έχει εξελιχθεί στην πιο πολύτιμη νεοφυή επιχείρηση της Ευρώπης, με ταχεία επέκταση στον τομέα των πληρωμών και των ευρύτερων τραπεζικών υπηρεσιών.
Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ρεκόρ αποτελεσμάτων για το 2025, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 46% και τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται κατά 57%, χάρη στις υψηλότερες χρεώσεις πελατών και την ισχυρή ανάπτυξη των δανειακών προϊόντων.
Το χαρτοφυλάκιο δανείων της αυξήθηκε κατά 120% κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς συνεχίζει να επεκτείνει τις παγκόσμιες τραπεζικές της φιλοδοξίες. «Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά ορόσημο. Έχουμε δημιουργήσει μια διαφοροποιημένη, ανθεκτική επιχείρηση που είναι κερδοφόρα σε μεγάλη κλίμακα, θέτοντας τα θεμέλια για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Νικ Στορίνσκι σε ανακοίνωση κατά την κυκλοφορία της τελευταίας έκθεσης αποτελεσμάτων.
Revolut sing was going up on to new Revolut's Barcelona office building today. pic.twitter.com/gzLEKSOpYi— Max Karpis (@maxkarpis) March 18, 2026
Revolut Store IRL. In Barcelona. Coming soon.— Revolut (@Revolut) April 28, 2026
Η εταιρεία επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικών αδειών σε πολλές χώρες ως μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής της, επεκτείνοντας τη δυνατότητά της να προσφέρει ρυθμιζόμενα τραπεζικά προϊόντα. Έχει εξασφαλίσει τραπεζικό καθεστώς στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος και στοχεύει σε εγκρίσεις στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα εξυπηρετεί περίπου 70 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.
