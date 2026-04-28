Συνελήφθη ο αδερφός του Nusret για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου»: Φέρεται να ήταν μέλος κυκλώματος με κέρδη 15 εκατ. λίρες
Οι κατηγορούμενοι μεσολάβησαν και παρείχαν χώρο για πορνεία, ενώ έστελναν γυναίκες σε σπίτια και ξενοδοχεία μέσω εφαρμογών για κινητά
Ο Οζγκιούρ Γκοκτσέ, αδελφός του Nusret -γνωστός ως Salt Bae- συνελήφθη με την κατηγορία της «διαμεσολάβησης στην πορνεία ανηλίκου» στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε η Εισαγγελία του Κουτσουκτσεκμέτσε.
Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Υπηρεσία Ερευνών για την Τρομοκρατία και το Οργανωμένο Έγκλημα της Εισαγγελίας του Κιούκτσεκμέτζε πριν μερικούς μήνες, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι μεσολάβησαν και παρείχαν χώρο για πορνεία, οι ομάδες του της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με την αποστολή γυναικών, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπών, σε κατοικίες και ξενοδοχεία μέσω ομάδων σε εφαρμογές για κινητά.
Μετά από τεχνική και φυσική παρακολούθηση, οι ομάδες διαπίστωσαν ότι ορισμένοι ύποπτοι νοίκιαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς διαφορετικών ατόμων για τις προμήθειες που λάμβαναν από την πορνεία και ξέπλεναν τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούσαν από την πορνεία.
Ως αποτέλεσμα της εξέτασης των συναλλακτικών κινήσεων των υπόπτων για το τελευταίο έτος, διαπιστώθηκε ότι είχαν εισροές και εκροές περίπου 15 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που θεωρήθηκε ότι προήλθε από την πορνεία, και ότι με αυτή τη μέθοδο απέκρυψαν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας, στις 17 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 14 διαφορετικές διευθύνσεις στο Μπουγιούκτσεκμέτσε, το Σιλίβρι, το Μπεϊλικντούζου, το Κιούκτσεκμέτσε και τη Σαμψούντα, το Ντιγιάρμπακιρ και την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη, και συνελήφθησαν 13 ύποπτοι.
Επτά από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση και 6 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους δικαστικού ελέγχου. Ο αδερφός του Nusret ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρέμειναν κρατούμενοι.
