Κρίσιμες συνεδριάσεις Eurogroup και G7 με φόντο την κρίση στο Ιράν
Ξεπερνά το πετρέλαιο το «όριο συναγερμού» που φέρνει έκτακτα μέτρα - Τι θα εξετάσουν οι υπουργοί Οικονομικών πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αποφάσεων

Κωστής Πλάντζος
Με το βλέμμα στραμμένο στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και με το Brent να έχει ήδη «πατήσει» τα 118 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στο Ιράν και των διαταραχών στα στενά του Ορμούζ, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συνεδριάζουν τη Δευτέρα το απόγευμα στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης και το G7 (στο οποίο ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα μετάσχει εκπροσωπώντας την ΕΕ ως πρόεδρος του Eurogroup) εξετάζοντας τις εξελίξεις στο Ιράν και τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής -και όχι μόνο- κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, επιχειρώντας να στείλουν σήμα συντονισμού προς τις αγορές.

Παρότι η κρίση στον Περσικό Κόλπο δεν βρίσκεται τυπικά στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup, κυριαρχεί και επισκιάζει ήδη κάθε άλλη συζήτηση, καθώς οι Eυρωπαίοι υπουργοί βλέπουν τους προϋπολογισμούς τους να «κοκκινίζουν» πριν καν εφαρμοστούν πλήρως.

Οι παραδοχές για τις τιμές ενέργειας στις οποίες χτίστηκαν τα φετινά δημοσιονομικά σχέδια αμφισβητούνται καθημερινά στις οθόνες των διεθνών χρηματιστηρίων, με την απόσταση από το «όριο συναγερμού» των 100 δολαρίων να μικραίνει επικίνδυνα.

Στα «στενά του Ορμούζ» οι προϋπολογισμοί

Πρακτικά, το Eurogroup της Δευτέρας θα καταγράψει τις ζημιές της «φωτιάς» που άναψε στον Περσικό Κόλπο, φέρνοντας στο τραπέζι και συζητήσεις για μέτρα-ανάχωμα, εθνικά ή και πανευρωπαϊκά.

Κωστής Πλάντζος
