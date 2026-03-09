Goldman Sachs: Ανθεκτική η ανάπτυξη της Ελλάδας παρά το ενεργειακό σοκ
Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ενώ η ισχυρή σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και πιστωτικής επέκτασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων
Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την αύξηση των τραπεζικών δανείων και την επενδυτική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs από τον οικονομολόγο Filippo Taddei και την ευρωπαϊκή οικονομική ομάδα του οίκου.
Όπως επισημαίνει ο οίκος, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ενώ η ισχυρή σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και πιστωτικής επέκτασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι πρόσφατοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας δείχνουν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα παραμένει πάνω από το 2%, ενώ οι δείκτες εμπιστοσύνης κινούνται ανοδικά.
Η βασική εκτίμηση του οίκου είναι ότι, εφόσον η ενεργειακή κρίση δεν εκτροχιάσει την ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη, η θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίσει να ενισχύει την πιστωτική επέκταση και να επεκτείνεται σταδιακά και στον κατασκευαστικό κλάδο.
Με άλλα λόγια, η σχέση ανάπτυξης, τραπεζικού δανεισμού και επενδύσεων φαίνεται να επανενεργοποιείται στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη συνέχιση της επενδυτικής ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια.
