Πετρέλαιο: Εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδος 35% στο αμερικανικό αργό και 28% στο Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Η κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν εκτόξευσε τις τιμές πετρελαίου, με το WTI να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 1983 και το Brent τη μεγαλύτερη από το 2020.