OceanV: Μεγάλη συμφωνία $140 εκατ. με την CSSC (Hong Kong) Shipping
Βύρων Βασιλειάδης

Η πώληση και επαναμίσθωση τεσσάρων πλοίων ανοίγει νέο κεφάλαιο στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας

Μηνάς Τσαμόπουλος
Η εταιρεία CSSC (Hong Kong) Shipping ανακοίνωσε στις 4 Μαρτίου 2026 τη σύναψη σημαντικής συμφωνίας πώλησης και επαναμίσθωσης τεσσάρων feeder container πλοίων 1.900 TEU, αξίας περίπου US$140,7 εκατ., με στόχο την ενίσχυση του βασικού της επιχειρηματικού τομέα στη ναυτιλιακή μίσθωση.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως «discloseable transaction» σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ, με το ποσοστό της συναλλαγής να υπερβαίνει το 5% αλλά να παραμένει κάτω από το 25%, απαιτώντας δημοσιοποίηση αλλά όχι έγκριση από τους μετόχους.

Τα πλοία θα αποκτηθούν μέσω τεσσάρων ειδικών εταιρικών οχημάτων (SPVs) της CSSC, των Fortune Bankok I-IV, και θα επαναμισθωθούν στους ναυλωτές που είναι Charterers – ανεξάρτητες εταιρείες συμφερόντων του Βύρωνα Βασιλειάδη.

