Αυτά είναι τα μυστικά ενός κυνηγού χρυσού
Σε πολλά ποτάμια «κυλά» χρυσός λέει χρυσωρύχος που αναζητά το πολύτιμο μέταλλο και παρατηρεί ότι το ενδιαφέρον για το χόμπι αυτό έχει αυξηθεί
Χρυσωρύχοι σκυμμένοι κοσκινίζουν την άμμο στην κοίτη των ποταμών. Κατάκοποι κάτω από τον καυτό ήλιο, αναζητούν έστω και ελάχιστα γραμμάρια χρυσού. Η εικόνα αποτελεί χαρακτηριστική σκηνή για πολλές ταινίες γουέστερν του αμερικανικού κινηματογράφου. Οι φιγούρες τους αποτυπώνουν, από τη μία, την ελπίδα για πλούτο και, από την άλλη, τη διαφθορά και την απληστία.
Εμβληματικό παράδειγμα του είδους είναι η ταινία «Ο θησαυρός της Σιέρρα Μάντρε» του 1948 με πρωταγωνιστή τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Στην υπόθεση, τρεις τυχοδιώκτες αναζητούν χρυσό στο Μεξικό, με την πλοκή να αναδεικνύει πώς η εύρεση του πολύτιμου μετάλλου μπορεί να οδηγήσει στην παράνοια και την προδοσία.
