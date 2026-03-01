FT: Οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν να αποδεσμεύσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά τους αποθέματα μετά το πλήγμα στο Ιράν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίθεση στο Ιράν Πετρέλαιο Τιμές ενέργειας

FT: Οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν να αποδεσμεύσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά τους αποθέματα μετά το πλήγμα στο Ιράν

Η Ουάσινγκτον φέρεται να θεωρεί ότι τυχόν άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα είναι διαχειρίσιμη

FT: Οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν να αποδεσμεύσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά τους αποθέματα μετά το πλήγμα στο Ιράν
Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται, προς το παρόν, να προχωρήσουν σε αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, παρά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη άνοδο των τιμών μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας που μίλησε στους Financial Times, «δεν έχουν γίνει καθόλου συζητήσεις για το στρατηγικό απόθεμα», απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξετάσει μέτρα για την αποτροπή ενός ράλι στις τιμές του αργού, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει την οικονομία και να ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Η στάση αυτή, σημειώνουν οι FT, υποδηλώνει ότι η Ουάσιnγκτον εκτιμά πως οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας θα είναι περιορισμένες.

Οι αγορές αναμένεται να αντιδράσουν με την επανέναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, ώρα Ελλάδας, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, έκλεισε την Παρασκευή στα 72,87 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου διαθέτει περίπου 415 εκατ. βαρέλια. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτόνωση πιέσεων στην αγορά, όπως το 2022 όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε έντονη άνοδο των τιμών.

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης