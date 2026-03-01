FT: Οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν να αποδεσμεύσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά τους αποθέματα μετά το πλήγμα στο Ιράν
Η Ουάσινγκτον φέρεται να θεωρεί ότι τυχόν άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα είναι διαχειρίσιμη
Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται, προς το παρόν, να προχωρήσουν σε αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, παρά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη άνοδο των τιμών μετά το χτύπημα στο Ιράν.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας που μίλησε στους Financial Times, «δεν έχουν γίνει καθόλου συζητήσεις για το στρατηγικό απόθεμα», απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξετάσει μέτρα για την αποτροπή ενός ράλι στις τιμές του αργού, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει την οικονομία και να ενισχύσει τον πληθωρισμό.
Η στάση αυτή, σημειώνουν οι FT, υποδηλώνει ότι η Ουάσιnγκτον εκτιμά πως οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας θα είναι περιορισμένες.
Οι αγορές αναμένεται να αντιδράσουν με την επανέναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, ώρα Ελλάδας, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, έκλεισε την Παρασκευή στα 72,87 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου διαθέτει περίπου 415 εκατ. βαρέλια. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτόνωση πιέσεων στην αγορά, όπως το 2022 όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε έντονη άνοδο των τιμών.
US not planning to tap strategic reserve as Iran war risks oil surge https://t.co/gpiT40xIMZ— Financial Times (@FT) February 28, 2026
