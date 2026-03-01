ΟΠΕΚ+: Εξετάζεται αύξηση παραγωγής πετρελαίου πάνω από το αναμενόμενο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω των φόβων για μια ευρύτερη σύγκρουση