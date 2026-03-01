ΟΠΕΚ+: Εξετάζεται αύξηση παραγωγής πετρελαίου πάνω από το αναμενόμενο
ΟΠΕΚ+: Εξετάζεται αύξηση παραγωγής πετρελαίου πάνω από το αναμενόμενο
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω των φόβων για μια ευρύτερη σύγκρουση
Ο ΟΠΕΚ+ θα εξετάσει την Κυριακή μια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, σύμφωνα με δύο σχετικές πηγές.
Ο οργανισμός έχει ιστορικό αύξησης της παραγωγής πετρελαίου για την άμβλυνση των διαταραχών. Ωστόσο, αναλυτές ανέφεραν ότι διαθέτει επί του παρόντος πολύ μικρή εφεδρική παραγωγική ικανότητα για να αυξήσει σημαντικά την προσφορά, με εξαίρεση την ηγέτιδα Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω των φόβων για μια ευρύτερη σύγκρουση.
Η συνεδρίαση της Κυριακής θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας και θα συμμετάσχουν μόνο οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+: η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα ΗΑΕ, το Καζακστάν, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Αλγερία και το Ομάν.
Ο οργανισμός έχει ιστορικό αύξησης της παραγωγής πετρελαίου για την άμβλυνση των διαταραχών. Ωστόσο, αναλυτές ανέφεραν ότι διαθέτει επί του παρόντος πολύ μικρή εφεδρική παραγωγική ικανότητα για να αυξήσει σημαντικά την προσφορά, με εξαίρεση την ηγέτιδα Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω των φόβων για μια ευρύτερη σύγκρουση.
Η συνεδρίαση της Κυριακής θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας και θα συμμετάσχουν μόνο οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+: η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα ΗΑΕ, το Καζακστάν, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Αλγερία και το Ομάν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα