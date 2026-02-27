AI, Fed και πιστωτικές ανησυχίες βάρυναν τους δείκτες στη Wall Street, o χειρότερος μήνας από τον Μάρτιο 2025
Οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο και το πετρέλαιο, αλλά και τα επίμονα στοιχεία πληθωρισμού εντείνουν τη μεταβλητότητα
Νέο κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε τη Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία του πληθωρισμού ήρθαν να προστεθούν στις ανησυχίες για την πορεία της AI και τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στις πετρελαϊκές τιμές ένα πιθανό αμερικανικό χτύπημα κατά του Ιράν. Έτσι οι πιέσεις στους δείκτες δεν άφησαν κανέναν κλάδο ανεπηρέαστο.
Ο Dow Jones έκλεισε με σημαντική πτώση άνω των 520 μονάδων, ή 1,05%, στις 48.977 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,43% στις 6.878 μονάδες και ο Nasdaq προσγειώθηκε στις 22.668 μονάδες μειωμένος κατά 0,92%.
Με την επίδοση αυτή και οι τρεις δείκτες αποχαιρέτησαν τον Φεβρουάριο σε αρνητικό έδαφος. Ο S&P 500 έχασε πάνω από 1% και ο Nasdaq μέτρησε σημαντικές απώλειες άνω του 3%, που για αμφότερους τους δείκτες είναι η χειρότερη μηνιαία επίδοσή τους από τον Μάρτιο του 2025. Ο Dow στάθηκε πιο… τυχερός με μικρή κάμψη της τάξεως του 0,2%.
Ο δείκτης φόβου VIX επανήλθε σε επίπεδα αποσταθεροποίησης, πάνω από το όριο ασφαλείας των 20 μονάδων, με ημερήσιο άλμα 8,5%.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς κατρακύλησε κατά σχεδόν πέντε μονάδες στο 3,96% και του 2ετούς έπεσε πάνω από έξι μονάδες στο 3,38%.
Η μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση 0,5% στις τιμές παραγωγού (PPI) τον περασμένο μήνα, κυρίως λόγω των υπηρεσιών, επιβάρυνε το ήδη αρνητικό κλίμα, καθώς υποδηλώνει επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την Federal Reserve από το να μειώσει σύντομα τα επιτόκια.
«Μετά την έκθεση (του PPI), οι αγορές είναι λιγότερο βέβαιες ότι η Fed, παρά τον νέο πρόεδρο, θα συνεχίσει την πορεία μειώσεων επιτοκίων», υποστήριξε ο Μπραντ Λονγκ, επικεφαλής επενδύσεων της Wealthspire. Επισήμανε επίσης τη συνεχιζόμενη «στροφή χαρτοφυλακίων», με τις μετοχές λογισμικού να υποχωρούν και την ενέργεια και τη βιομηχανία να ενισχύονται, καθώς οι επενδυτές «δεν είναι βέβαιοι τι σημαίνει η διείσδυση της AI για την οικονομία».
Υπενθύμιση για το τελευταίο στάθηκε η είδηση ότι η εταιρεία fintech του Τζακ Ντόρσεϊ (ο οποίος υπήρξε συνιδρυτής και CEO του Twitter), η Block, θα προχωρήσει στην απόλυση τουλάχιστον 4.000 εργαζομένων, ήτοι περίπου το μισό προσωπικό της, όχι γιατί έχει οικονομικό ή αναπτυξιακό πρόβλημα, αλλά διότι σκοπεύει να τους αντικαταστήσει με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ντόρσεϊ σχολίασε πως το ίδιο θα κάνουν σύντομα πολλές ακόμη επιχειρήσεις αξιοποιώντας την αποτελεσματικότητα των εργαλείων ΑΙ.
Η μετοχή της ίδιας της Block επιδόθηκε σε ένα μίνι ράλι άνω του 16%, καθώς η είδηση ερμηνεύτηκε από τους επενδυτές ως δυνατότητα για μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Ωστόσο, υπενθύμισε στην αγορά το πρακτικό τίμημα της ΑΙ για την αγορά εργασίας και άρα την οικονομία αναζωπυρώνοντας το λεγόμενο «AI Scare Trade». Αν και ο φόβος αυτός δεν φαίνεται να φρενάρει στο ελάχιστο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των εργαλείων της.
Είναι χαρακτηριστικό πως μια από τις πιο θεαματικές ειδήσεις της ημέρας ήταν ότι η OpenAI κατάφερε να αντλήσει 110 δισ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, ανεβάζοντας την αποτίμηση της στα 730 δισ. δολάρια. Μάλιστα, στο νέο αυτό επενδυτικό γύρο συμμετείχαν και πάλι κορυφαία ονόματα της αγοράς, όπως η Nvidia με 30 δισ. δολάρια, η Softbank με 30 δισ. και η Amazon με 50 δισ. δολάρια, και με τον CEO, Σαμ Άλτμαν, να δηλώνει ότι δεν θεωρεί «κυκλικές» τις συμφωνίες χρηματοδότησης, εφόσον τα έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται.
Το τελευταίο, βέβαια, παραμένει πηγή ανησυχίας για την αγορά και πηγή μεταβλητότητας για τους δείκτες. Όπως σχολίασε και ο στρατηγικός αναλυτής της Citigroup, Σκοτ Κρόνερτ, η εκτόπιση από την ΑΙ των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων αποτέλεσε το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσει να αποτελεί αγκάθι για την αγορά.
Στους παράγοντες αποσταθεροποίησης κυρίως για τον τραπεζικό κλάδο στάθηκα και η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας στεγαστικής χρηματοδότησης Market Financial Solutions Ltd εν μέσω καταγγελιών για οικονομικές ατασθαλίες, όχι μόνο λόγω της έκθεσης τραπεζών και funds, αλλά και επειδή επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για τα χαλαρά κριτήρια χορήγησης πιστώσεων στις αγορές.
Οι νέες ανησυχίες για την πιστωτική αγορά πιέζουν τις τραπεζικές μετοχές, έγραψε σε σημείωμα του ο αναλυτής της Wells Fargo, Μάικ Μάγιο, επικαλούμενος προειδοποιήσεις πιστωτών για πιθανό έλλειμμα στις εξασφαλίσεις των δανείων τους.
Ο τραπεζικός δείκτης KBW Bank Index έφτασε να υποχωρεί έως και 6%, στη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση του από τον περασμένο Απρίλιο.
Κάπως έτσι τεχνολογικές μετοχές και τράπεζες αποδείχτηκαν σημαντικό βαρίδι για τους δείκτες.
Ειδικά, η μετοχή της Nvidia συνέχισε την καθοδική της πορεία, ανεβάζοντας τις απώλειες της κοντά στο 9% για το διήμερο, παρά την εκρηκτική αύξηση εσόδων και την καλύτερη των εκτιμήσεων πρόβλεψη που ανακοίνωσε η εταιρεία για το πρώτο τρίμηνο.
Οι «θετικές εκπλήξεις στα κέρδη δεν ήταν στο μέγεθος που είχαν συνηθίσει οι αγορές το 2023-2024 και ήρθαν εν μέσω αυξανόμενου σκεπτικισμού για το επενδυτικό αφήγημα της AI», έγραψε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ, σχολιάζοντας τα στοιχεία της Nvidia.
Σε επίπεδο συμφωνιών, η Netflix Inc. σημείωσε άλμα 13% μετά την απόσυρσή της από τη διεκδίκηση της Warner Bros. Discovery, που άνοιξε τον δρόμο για την Paramount Skydance Corp. ώστε να ολοκληρώσει τη συμφωνία ύψους περίπου 110 δισ. δολαρίων. Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, λίγο νωρίτερα «έπεσαν» και οι υπογραφές, δίδοντας τέλος στο πολύμηνο θρίλερ.
Άλμα, ωστόσο, άνω του 20% έκανε και η μετοχή της Paramount, αφήνοντας μόνη χαμένη τη μετοχή της ίδιας της Warner Bros, που είδε να τερματίζεται η αυτόνομη πορεία της.
Στα εταιρικά αποτελέσματα, η Dell Technologies Inc. εκτινάχθηκε 21% χάρη σε ισχυρή πρόβλεψη για πωλήσεις διακομιστών AI, ενώ η Autodesk Inc. ενισχύθηκε 5,7% μετά το αισιόδοξο guidance που εξέδωσε. Αντίθετα, η εταιρεία data centers AI CoreWeave Inc. κατέγραψε πτώση 21% έπειτα από μεγαλύτερες του αναμενομένου ζημίες.
Οι ενεργειακές μετοχές, όπως της Exxon Mobil, κινήθηκαν ανοδικά, καθώς το πετρέλαιο ενισχύθηκε υπό το βάρος της μεγάλης ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή που παραπέμπει σε πιθανό χτύπημα κατά του Ιράν. Ειδικά το αμερικανικό αργό εκτοξεύτηκε κατά πάνω από 3%.
Αντίθετα, η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και οι συνέπειες του αποτελεί πονοκέφαλο για τις αεροπορικές και τις εταιρείες κρουαζιέρας καθηλώνοντας τις μετοχές τους.
