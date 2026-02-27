AI, Fed και πιστωτικές ανησυχίες βάρυναν τους δείκτες στη Wall Street, o χειρότερος μήνας από τον Μάρτιο 2025

Οι επενδυτές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο και το πετρέλαιο, αλλά και τα επίμονα στοιχεία πληθωρισμού εντείνουν τη μεταβλητότητα