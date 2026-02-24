S&P για Metlen: Ισχυρό το μεσοπρόθεσμο growth outlook, προσωρινές οι πρόσφατες αποκλίσεις
Διατηρείται η αξιολόγηση BB+ και το σταθερό outlook - Ισχυρός έλεγχος έργων και χαμηλότερο execution risk στο μέλλον - Δυνητικός «game changer» η πιθανή εξαγορά της Aluminium Dunkerque - Η Metlen αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η S&P Global Ratings ανακοίνωσε ότι η χαμηλότερη του αναμενόμενου επίδοση της Metlen Energy & Metals στον τομέα ενέργειας για το σύνολο του 2025 δεν επηρεάζει άμεσα, σε αυτό το στάδιο, την πιστοληπτική αξιολόγηση «BB+» ούτε το stable outlook (σταθερές προοπτικές).
Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του report της S&P:
• Τα ζητήματα του 2025 είναι temporary και ήδη αποτυπωμένα – Τα cost overruns θεωρούνται one-off – όχι δομικό πρόβλημα
• Το medium-term growth outlook είναι πολύ ισχυρό
• Η στρατηγική asset rotation και το project pipeline παραμένουν ισχυρά – Καθυστερήσεις σε asset sales θεωρούνται credit neutral. Ισχυρός έλεγχος έργων και χαμηλότερο execution risk στο μέλλον
• Η S&P επισημαίνει ότι το execution track record της Metlen τα τελευταία χρόνια ήταν ισχυρό. Αυτό στηρίζει την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες αποκλίσεις είναι προσωρινές.
Ειδικότερα, η S&P εκτιμά πλέον ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα διαμορφωθεί σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, που μεταφράζεται σε δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κοντά στο 4,0x για το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το 2,0x που θεωρεί συμβατό με την τρέχουσα αξιολόγηση. Προηγουμένως, ο οίκος έκανε πρόβλεψη ότι ο δείκτης θα ανέλθει σε επίπεδα 2,0x–2,5x.
