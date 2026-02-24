S&P για Metlen: Ισχυρό το μεσοπρόθεσμο growth outlook, προσωρινές οι πρόσφατες αποκλίσεις

Διατηρείται η αξιολόγηση BB+ και το σταθερό outlook - Ισχυρός έλεγχος έργων και χαμηλότερο execution risk στο μέλλον - Δυνητικός «game changer» η πιθανή εξαγορά της Aluminium Dunkerque - Η Metlen αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο