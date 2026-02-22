To μεγάλο στοίχημα της τουρκικής Trendyol στην Ελλάδα
Με αποτίμηση 16,5 δισ. δολαρίων, 250.000 sellers και τη στήριξη της Alibaba και της SoftBank, ο τουρκικός «decacorn» προετοιμάζει το άνοιγμα του marketplace σε ελληνικές επιχειρήσεις
Aν το όνομα μιας εταιρείας μπορεί να κρύβει την πρόθεσή της, τότε η περίπτωση της Trendyol ίσως είναι η πιο χαρακτηριστική. «Trend», η τάση. Και «yol», ο δρόμος στα τουρκικά. Ο δρόμος της τάσης. Ή, διαφορετικά, ο δρόμος που ακολουθεί η τάση πριν γίνει mainstream!
Για χρόνια, οι Eλληνες λιανέμποροι προετοιμάζονταν, σχεδόν αμυντικά, για την έλευση της Amazon. Τελικά, η πρώτη πραγματικά μεγάλης κλίμακας διεθνής πλατφόρμα που δείχνει ότι θα επενδύσει στρατηγικά στην ελληνική αγορά έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Η ψηφιακή πλατφόρμα Trendyol, που ξεκίνησε το 2010 ως fashion brand και εξελίχθηκε σε πολυκατηγορικό marketplace με αποτίμηση 16,5 δισ δολαρίων, είναι ήδη προσβάσιμη στο ελληνικό κοινό. Η πρώτη φάση της εισόδου της σφραγίστηκε από μια επιθετική καμπάνια την περίοδο της Black Friday με πρωταγωνίστρια την Ελενα Παπαρίζου, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη στην αγορά.
