Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με επιδότηση ύψους 17.500 ευρώ - Δικαιούχοι και αιτήσεις
Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με επιδότηση ύψους 17.500 ευρώ - Δικαιούχοι και αιτήσεις

Επιδότηση 17.500€ για νέους επιχειρηματίες - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με επιδότηση ύψους 17.500 ευρώ - Δικαιούχοι και αιτήσεις
Ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, δίνοντας επιδότηση 17.500 ευρώ σε ανέργους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στις 13:00, ενώ το πρόγραμμα αφορά περισσότερους από 2.100 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση 17.500 ευρώ

Το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας» διαθέτει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και στοχεύει:

-Στην αυτοαπασχόληση ανέργων
-Στη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
-Στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας
-Στη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας
-Στην ενδυνάμωση των άνεργων γυναικών

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Δηλαδή, νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, τότε το πρόγραμμα σας αφορά άμεσα.

Πώς καταβάλλεται η επιδότηση

Η χρηματοδότηση των 17.500 ευρώ δεν δίνεται εφάπαξ. Αντίθετα, καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης:

-1η δόση: 4.700 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας
-2η δόση: 6.400 ευρώ μετά από 6 μήνες λειτουργίας και σχετική επιβεβαίωση
-3η δόση: 6.400 ευρώ μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών και νέα επαλήθευση

Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΥΠΑ συνδέει την επιδότηση με τη σταθερή και πραγματική λειτουργία της επιχείρησης.
