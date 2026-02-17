Τριήμερη βουτιά 4,3% στο Χρηματιστήριο – Στο στόχαστρο των πωλητών ξανά οι τράπεζες

Απώλειες στη Wall Street – Κέρδη στην Ευρώπη

Στο «κόκκινο» παρέμεινε το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη διαδοχική μέρα, καταγράφοντας σωρευτικές απώλειες της τάξης του -4,34%. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε στη «ζώνη» των 2.250 μονάδων και άνοιξε την «ψαλίδα» από τα υψηλά έτους των 2.400+ μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν ξανά οι τράπεζες, αλλά και ορισμένα blue chips που διόρθωσαν από τα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ τους.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (17/2), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 26,04 μονάδες ή -1,14% και έκλεισε στις 2.253,06 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.248,41 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.288,88 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων και συγκεκριμένα από τις 21 Ιανουαρίου (2.228,17 μονάδες). Πλέον η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 ανέρχεται σε +6,24%. Οι τράπεζες ηγούνται της φετινής ανόδου (περίπου +11%), παρόλο που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις στο ταμπλό το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών (profit taking).Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν -μεταξύ άλλων- η Εθνική Τράπεζα, η Titan, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aegean, η ElvalHalcor και η ΑΒΑΞ. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC και η ΕΥΔΑΠ αντιστάθηκαν στις πιέσεις, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο και νέα ρεκόρ. Η πρώτη έπιασε το ιστορικό ρεκόρ των 54 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση – ορόσημο των 20 δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη έκλεισε σε υψηλό 3,5 ετών (Αύγουστος 2022) πλησιάζοντας τα 8 ευρώ.Η προσοχή στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη των εισηγμένων. Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα για την χρήση 2025 αύριο Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Σε επόμενη φάση, η τράπεζα θα διοργανώσει ενημερωτική εκδήλωση για τους επενδυτές (investor update) στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου. Αύριο θα δημοσιεύσει και η ΕΧΑΕ τα οικονομικά της μεγέθη, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης στους δείκτες του FTSE (FTSE All World Semi-Annual Index Review). Όσες αλλαγές προκύψουν, θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 20ής Μαρτίου.Επιστροφή στη δράση για τους επενδυτές στη Wall Street, η οποία παρέμεινε κλειστή χθες λόγω της αργίας για την Ημέρα των Προέδρων (Presidents’ Day). Η αμερικανική αγορά προέρχεται από back-to-back εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς οι ανησυχίες για τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν κι άλλους κλάδους. Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν την τέταρτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε και ο Nasdaq την πέμπτη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα, στο χειρότερο σερί απωλειών από το 2022. Σε πτωτική τροχιά διατηρούνται οι βασικοί δείκτες, καταγράφοντας σήμερα πτώση μεταξύ -0,3% και -1%.Από την άλλη μεριά οι αγοραστές ανεβάζουν ταχύτητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αποτιμώντας τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία και τα εταιρικά αποτελέσματα. Ισχυρές πιέσεις δέχεται η στερλίνα, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την βρετανική απασχόληση, καθώς η ανεργία ανήλθε σε υψηλό 5ετίας. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη +0,4%, ενώ ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφουν πιο ήπια άνοδο της τάξης του +0,3%.