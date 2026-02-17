Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό μετά τη διήμερη διόρθωση

Παραμένει σε καθεστώς ισχυρής μεταβλητότητας η εγχώρια αγορά - Η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και της ΕΧΑΕ, αλλά και στο rebalancing του FTSE