Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό μετά τη διήμερη διόρθωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Παραμένει σε καθεστώς ισχυρής μεταβλητότητας η εγχώρια αγορά - Η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και της ΕΧΑΕ, αλλά και στο rebalancing του FTSE

Αριστοτέλης Παππάς
Με εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη ξεκίνησε και η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με το σκηνικό να παραμένει εύθραυστο και η μεταβλητότητα στα ύψη. Οι αγοραστές δυσκολεύονται να βγάλουν αντίδραση μετά τη διήμερη διόρθωση. Παράλληλα, η Αθήνα συντονίζεται με την επιφυλακτικότητα των υπόλοιπων χρηματιστηρίων, περιμένοντας να πάρει πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση από τη Wall Street, η οποία θα επαναλειτουργήσει μετά την χθεσινή τραπεζική αργία.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (17/2), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 2.283,73 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.273,41 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.288,88 μονάδες.

Τη δεύτερη συνεχόμενη πτώση του σημείωσε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, με εμφανή αδυναμία αντίδρασης από τους επενδυτές. Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε περαιτέρω από τις 2.300 μονάδες και έκλεισε σε χαμηλό τριών εβδομάδων. Πλέον η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 υπολογίζεται σε +7,5%. Οι τράπεζες ηγούνται της φετινής ανόδου (+13,8%), αλλά δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις στο ταμπλό, στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών (profit taking) από τα πολυετή ρεκόρ.

Αριστοτέλης Παππάς
