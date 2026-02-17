Goldman Sachs: Θετικό το περιβάλλον στις αγορές, αλλά περιορισμένα τα περιθώρια ανόδου
Goldman Sachs: Θετικό το περιβάλλον στις αγορές, αλλά περιορισμένα τα περιθώρια ανόδου
Η παγκόσμια οικονομία θα κινηθεί καλύτερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, προβλέπει η επενδυτική τράπεζα - Τι εκτιμά για ομόλογα, δολάριο, μετοχές, χρυσό, εμπορεύματα, πληθωρισμό
Η Goldman Sachs διατηρεί ουσιαστικά αμετάβλητη τη βασική της μακροοικονομική εκτίμηση για το 2026, παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις απότομες μετατοπίσεις μεταξύ κλάδων στις αγορές μετοχών. Ο επικεφαλής οικονομολόγος Jan Hatzius υποστηρίζει ότι η παγκόσμια οικονομία θα κινηθεί καλύτερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς εξασθενούν οι επιπτώσεις των δασμών, παραμένει η δημοσιονομική στήριξη και βελτιώνονται οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να υποχωρεί προς τους στόχους των κεντρικών τραπεζών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υποστηρικτικό για τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, αν και οι υψηλές αποτιμήσεις περιορίζουν τα αναμενόμενα περιθώρια απόδοσης.
Σε επίπεδο αγορών, η επενδυτική στάση του οίκου παραμένει σχετικά σταθερή. Οι αποδόσεις ομολόγων αναμένονται ουδέτερες στις ΗΠΑ και αρνητικές στη Γερμανία, ενώ πιο θετική είναι η εικόνα για Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία. Το δολάριο εκτιμάται ελαφρώς ασθενέστερο, οι μετοχές αναμένεται να προσφέρουν θετικές αλλά περιορισμένες αποδόσεις λόγω υψηλών αποτιμήσεων και η διαφοροποίηση πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θεωρείται κρίσιμη. Στα εμπορεύματα, η Goldman Sachs διατηρεί μακροπρόθεσμα θετική στάση για τον χρυσό και αρνητική για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, ενώ στο πετρέλαιο βλέπει βραχυπρόθεσμα υπερπροσφορά αλλά υψηλότερο κόστος παραγωγής μακροπρόθεσμα.
