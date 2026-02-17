ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο
Μειωμένα στα 5,38 δισ. ευρώ τα έσοδα του προϋπολογισμού, όπως και οι δαπάνες, στα 4,06 δισ. ευρώ
Τον Ιανουάριο 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.904 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 560 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Κατά τον μήνα αυτό, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 5.387 δισ. ευρώ, από 5.698 δισ. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 4.064 δισ. ευρώ, από 5.488 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.
