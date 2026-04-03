Financial Times: Η Κομισιόν επεξεργάζεται σχέδιο ακόμα και για δελτίο στα καύσιμα, απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου
Financial Times: Η Κομισιόν επεξεργάζεται σχέδιο ακόμα και για δελτίο στα καύσιμα, απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα «παρατεταμένο» ενεργειακό σοκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - Επίτροπος Γιόργκενσεν: Πρόκειται για μια μακρά κρίση, οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για πολύ μεγάλο διάστημα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εξετάζει «όλες τις δυνατότητες» για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, σε συνέντευξή του στους Financial Times.
«Πρόκειται για μια μακρά κρίση… οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για πολύ μεγάλο διάστημα», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προσθέτοντας ότι για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα αναμένεται η κατάσταση να είναι ακόμη πιο δύσκολη τις επόμενες εβδομάδες.
Ο Γιόρκγκενσεν προειδοποίησε ότι η κρίση θα είναι μακρά, με τις τιμές ενέργειας να παραμένουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα, όπως καύσιμα για αεροπλάνα ή θέρμανση, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση τις επόμενες εβδομάδες.
Η συνέντευξη του Επιτρόπου υπογραμμίζει τις ανησυχίες των Βρυξελλών για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και την ανάγκη ισορροπημένων αποφάσεων: υποστήριξη της οικονομίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η μακροπρόθεσμη στρατηγική μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.
Πηγή: newmoney.gr
«Πρόκειται για μια μακρά κρίση… οι τιμές ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για πολύ μεγάλο διάστημα», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προσθέτοντας ότι για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα αναμένεται η κατάσταση να είναι ακόμη πιο δύσκολη τις επόμενες εβδομάδες.
Europe must prepare for ‘long-lasting’ energy shock, Brussels warns https://t.co/jg59gP9RNU— Financial Times (@FT) April 3, 2026
Τα πιθανά μέτραΜεταξύ των πιθανών μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η επιβολή δελτίου καυσίμων, η απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και πρωτοβουλίες για μείωση της ζήτησης ενέργειας και προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο Γιόρκγκενσεν προειδοποίησε ότι η κρίση θα είναι μακρά, με τις τιμές ενέργειας να παραμένουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα, όπως καύσιμα για αεροπλάνα ή θέρμανση, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση τις επόμενες εβδομάδες.
Να αποφύγουμε «κατακερματισμένες» εθνικές λύσειςΟ Επίτροπος τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει με συνοχή, αποφεύγοντας κατακερματισμένες εθνικές απαντήσεις που θα μπορούσαν να στείλουν αρνητικά σήματα στις αγορές. Τα μέτρα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και να μην επιδεινώνουν τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.
Η συνέντευξη του Επιτρόπου υπογραμμίζει τις ανησυχίες των Βρυξελλών για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και την ανάγκη ισορροπημένων αποφάσεων: υποστήριξη της οικονομίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η μακροπρόθεσμη στρατηγική μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.
Πηγή: newmoney.gr
