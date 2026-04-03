Πρώτη διέλευση LNG tanker από τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου, πέρασε και γαλλικό πλοίο με κοντέινερ
Οι αγορές να παρακολουθούν στενά για τυχόν επανεκκίνηση της παγκόσμιας προσφοράς μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας
Ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη γραμμή των ακτών του Ομάν, αποτελώντας το πρώτο πλοίο αυτού του τύπου που διασχίζει τη θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου.
Το πλοίο Sohar LNG, το οποίο φαίνεται να μην μεταφέρει φορτίο, βρίσκεται πλέον σε ύδατα κοντά στη Μουσκάτ, αφού άλλαξε προορισμό προς τον τερματικό σταθμό εξαγωγής LNG στο Καλάτ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης.
Το δεξαμενόπλοιο, που δηλώνει ομανική ιδιοκτησία, κινούνταν επί εβδομάδες στον Περσικό Κόλπο, πριν τελικά διασχίσει τα Στενά.
Σημειώνεται ότι το Sohar φαίνεται να διέσχισε το νότιο τμήμα των Στενών, μια ασυνήθιστη επιλογή, καθώς μέχρι πρόσφατα τα πλοία κινούνταν κυρίως από τη βόρεια πλευρά, κατόπιν κατευθύνσεων της Τεχεράνης.
Το πλοίο CMA CGM Kribi απέπλευσε από τα ύδατα κοντά στο Ντουμπάι προς το Ιράν το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα), εκπέμποντας σήμα που υποδήλωνε γαλλική ιδιοκτησία, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.
Ακολούθησε πορεία κοντά στις ιρανικές ακτές, διασχίζοντας το κανάλι μεταξύ των νησιών Κεσμ και Λάρακ, μεταδίδοντας ανοιχτά τη διαδρομή του. Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε στα ανοικτά της Μουσκάτ, ενώ δύο πηγές επιβεβαίωσαν τη διέλευσή του.
Γαλλικό πλοίο «έσπασε» τον αποκλεισμόΈνα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων γαλλικής ιδιοκτησίας εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ, σε αυτό που φαίνεται να αποτελεί την πρώτη γνωστή διέλευση πλοίου με σύνδεση με τη Δυτική Ευρώπη, μετά τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό της περιοχής λόγω του πολέμου.
