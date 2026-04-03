Bloomberg: Ο Ελον Μασκ ανεβάζει τον πήχη για την δημόσια εγγραφή της SpaceX, «στοίχημα» για αποτίμηση... $2 τρισ.
Η SpaceX επιδιώκει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία των αγορών
Εκτοξεύει τον στόχο αποτίμησης της επικείμενης δημόσιας εγγραφής της πάνω από τα 2 τρισ. δολάρια η SpaceX, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς η πιο πολύτιμη startup παγκοσμίως προετοιμάζεται για μία ενδεχομένως ιστορική είσοδο στις αγορές.
Η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, που δραστηριοποιείται σε πυραυλικά συστήματα, δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τους συμβούλους της, παρουσιάζει αυτό το εύρος αποτίμησης σε υποψήφιους επενδυτές στο πλαίσιο της IPO, ενόψει επαφών που αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Οι λεγόμενες παρουσιάσεις «testing-the-waters» αναμένεται να συνοδευτούν από πρόσθετα στοιχεία που θα στηρίξουν την αποτίμηση.
Μια τέτοια αποτίμηση θα τοποθετούσε τη SpaceX πάνω από σχεδόν όλες τις εταιρείες του S&P 500, με εξαίρεση κολοσσούς όπως η Nvidia, η Apple, η Alphabet, η Microsoft και η Amazon. Παράλληλα, θα ξεπερνούσε εταιρείες όπως η Meta Platforms και η Tesla, που επίσης ανήκει στον Μασκ.
Η SpaceX έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για IPO, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Η εισαγωγή της θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη από μια σειρά mega-IPO, με επόμενες τις OpenAI και Anthropic, των οποίων τα chatbot ανταγωνίζονται το Grok της xAI.
Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες της δημόσιας εγγραφής ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Breaking: SpaceX boosted its target IPO valuation above $2 trillion as the world’s most valuable startup gears up to pitch potentially the biggest-ever market debut https://t.co/FTiCNAa3pe— Bloomberg (@business) April 2, 2026
Άλμα αποτίμησης μέσα σε λίγους μήνεςΣε επίπεδα άνω των 2 τρισ. δολαρίων, η αποτίμηση της SpaceX θα αυξηθεί σχεδόν κατά δύο τρίτα μέσα σε λίγους μήνες. Η εξαγορά της xAI από τον Μασκ είχε αποτιμήσει το συνδυασμένο σχήμα στα 1,25 τρισ. δολάρια τον Φεβρουάριο.
