Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο 21χρονος που ήταν μαζί με τον Κλεομένη όταν δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης στις 12 Μαρτίου.
Πρόκειται για τον 21χρονο φίλο του νεαρού που έχασε τη ζωή του και είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία ότι ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο. Μετά την ταυτοποίησή του αναζητούνταν και την περασμένη Δευτέρα παρουσιάστηκε ενώπιον του Ανακριτή.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για βαριά σκοπούμενη βλάβη, σύσταση συμμορίας και της κατοχής αντικειμένου που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι «πήγαμε μαζί με τον Κλεομενη επειδή ήθελε να κάνει παρατήρηση στον 23χρονο για να σταματήσει να ενοχλεί τα παιδιά των Ακαδημιών», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι προσπάθησε να προστατεύσει τον 20χρονο και να απωθήσει τον 23χρονο αλλά δεν τα κατάφερε. «Κατάλαβα ότι τον μαχαίρωσε όταν κατέρρευσε», φέρεται να πρόσθεσε.
Όπως είπε η συνήγορος υπεράσπισης του 21χρονου, Κωνσταντίνα Κάτσια, ο κατηγορούμενος εξήγησε όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία και «βρίσκεται ακόμη σε σοκ και σε πένθος καθώς έχασε έναν φίλο του».
«Η έρευνα συνεχίζεται και θα βγουν πάρα πολλά στοιχεία. Δώσαμε καινούργια στοιχεία και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος που εκπροσωπεί τον πατέρα του 20χρονο που έχασε τη ζωή του.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ο 23χρονος ο οποίος έχει ομολογήσει ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο, ενώ έχει προφυλακιστεί ακόμη ένας 19χρονος, που ήταν επίσης στην παρέα του θύματος.
