ΥΠΕΝ: Eδωσε το «πράσινο φως» για νέα μεγάλη μονάδα αποθήκευσης στη Θεσσαλία
Το δρόμο για τη δημιουργία μιας ακόμη μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές άνοιξε το ΥΠΕΝ.
Ο Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) με μέγιστη εγχεόμενη ισχύ 215 MW και εγγυημένη χωρητικότητα 430 MWh θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Θεσσαλίας από την εταιρεία V-Ridium PV1 Greece, που ελέγχεται από τον όμιλο Greenvolt Power.
Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προχώρησε στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) με χρήση συσσωρευτών μέγιστης ισχύος έκχυσης 215 MW στη θέση Βοτανοχώρι-Αργυροπούλειο της Δ.Ε. Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Σ.Α.Η.Ε. με μπαταρίες ιόντων λιθίου.
