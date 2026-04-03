Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Νέο ρεκόρ στις ρυθμίσεις οφειλών – Εφτασαν τις 2.879 τον Μάρτιο

Τις περισσότερες ρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί ποτέ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού κατέγραψε ο μήνας Μάρτιος, κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκαν 2.879 ρυθμίσεις ύψους οφειλών 982 εκ. ευρώ. Οι 650 εξ΄ αυτών έγιναν βάσει του Ν. 5193/2025, με τα διευρυμένα δηλαδή κριτήρια επιλεξιμότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Οι σχετικές νομοθετικές βελτιώσεις, όπως η συγκεκριμένη, ενίσχυσαν σημαντικά το πλαίσιο προστασίας των οφειλετών, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Ταυτόχρονα, σε υψηλό εξαμήνου κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων οι οποίες έφτασαν τις 6.674. Σημαντική η άνοδος και στις οι υποβολές αιτήσεων, σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, οι οποίες έφτασαν τις 3.782.

Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 58.212 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,08 δισ. ευρώ.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον μήνα Μάρτιο ολοκληρώθηκαν 262 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 18 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 505 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Ενισχυμένη δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Φεβρουάριο 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 254 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 3.641 οφειλέτες.

ΜΕΔ Τραπεζών

Περαιτέρω υποχώρηση στον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών σε 3,3% κατέδειξαν τα τελευταία στοιχεία (Δεκ 2025) που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2002.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive

Το α΄ τρίμηνο του 2026 η υπηρεσία myEGDIXlive πραγματοποίησε 12.529 ραντεβού με οφειλέτες, 1.000 περισσότερα σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025. Από αυτά, τα 8.501 ραντεβού αφορούσαν στο εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η συνολική ικανοποίηση των πολιτών από την εξυπηρέτηση των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του myEGDIXlive, καταγράφεται στο 96,8%, ως απόλυτα και πολύ ικανοποιητική.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού είτε μέσω της πλατφόρμας myEGDIXlive είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.