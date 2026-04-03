Βασιλάκης (Autohellas): Οι προβλέψεις για το 2026 στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης
Βασιλάκης (Autohellas): Οι προβλέψεις για το 2026 στη σκιά της γεωπολιτικής κρίσης
«Οι πρώτες ενδείξεις για τον ελληνικό τουρισμό, που συνδέονται και με τη δραστηριότητα των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, είναι θετικές, ωστόσο, υπάρχουν οι παράγοντες της δυσκολίας προβλεψιμότητας σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων ή και τη ζήτηση»
«Προσβλέπουμε σε μία ακόμη ισχυρή χρονιά το 2026 παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις».
Αυτό ανέφερε χθες ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Autohellas κατά τη χθεσινή παρουσίαση στους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα του ομίλου το 2025 μία χρονιά «με πολύ ισχυρές επιδόσεις. Για το 2026, έχουμε σε αυτή τη φάση την αρνητική εξέλιξη του γεωπολιτικού παράγοντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Ωστόσο, η Ελλάδα είχε πολύ καλές επιδόσεις όλο το προηγούμενο διάστημα στον τουρισμό και τώρα, σε αυτή τη φάση της γεωπολιτικής κρίσης, βλέπουμε επίσης άνοδο της χωρητικότητας από τις αεροπορικές. Το ποσοστό αύξησης των αεροπορικών θέσεων για τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα είναι στο +7% σε σχέση με πέρυσι, άρα οι αεροπορικές θεωρούν ότι υπάρχει μία στροφή προς τους ελληνικούς προορισμούς παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ως προς τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, η αγορά είναι και αυτή ανοδική, παρά την επιβράδυνση των ρυθμών στη ροή νέων κρατήσων μέσα στο Μάρτιο. Οι πρώτες ενδείξεις λοιπόν για τον ελληνικό τουρισμό, που συνδέονται και με τη δραστηριότητα των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, είναι θετικές, ωστόσο, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν οι παράγοντες της δυσκολίας προβλεψιμότητας σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων ή και τη ζήτηση».
Αυτό ανέφερε χθες ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Autohellas κατά τη χθεσινή παρουσίαση στους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα του ομίλου το 2025 μία χρονιά «με πολύ ισχυρές επιδόσεις. Για το 2026, έχουμε σε αυτή τη φάση την αρνητική εξέλιξη του γεωπολιτικού παράγοντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Ωστόσο, η Ελλάδα είχε πολύ καλές επιδόσεις όλο το προηγούμενο διάστημα στον τουρισμό και τώρα, σε αυτή τη φάση της γεωπολιτικής κρίσης, βλέπουμε επίσης άνοδο της χωρητικότητας από τις αεροπορικές. Το ποσοστό αύξησης των αεροπορικών θέσεων για τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα είναι στο +7% σε σχέση με πέρυσι, άρα οι αεροπορικές θεωρούν ότι υπάρχει μία στροφή προς τους ελληνικούς προορισμούς παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Ως προς τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, η αγορά είναι και αυτή ανοδική, παρά την επιβράδυνση των ρυθμών στη ροή νέων κρατήσων μέσα στο Μάρτιο. Οι πρώτες ενδείξεις λοιπόν για τον ελληνικό τουρισμό, που συνδέονται και με τη δραστηριότητα των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, είναι θετικές, ωστόσο, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν οι παράγοντες της δυσκολίας προβλεψιμότητας σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων ή και τη ζήτηση».
