Metlen: Στις κορυφαίες επιλογές της Berenberg – Τιμή στόχος τα €61 για τη μετοχή
O τομέας Μετάλλων αναμένεται να στηριχθεί από την ίδια παραγωγή ενέργειας του ομίλου, ενώ παράλληλα επωφελείται από την άνοδο της τιμής του αλουμινίου κατά 14%
Η Metlen εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να αποδώσει σε ένα περιβάλλον γενικευμένης αστάθειας στην αγορά ενέργειας, καθώς η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερες τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους του ιδιαίτερα αποδοτικού τομέα ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου.
Σε ανάλυσή της για τον παγκόσμιο κλάδο μεταλλουργίας με ημερομηνία 1η Απριλίου, η Berenberg κατατάσσει τη Metlen μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της, δίπλα σε εταιρείες όπως οι BHP Billiton, Rio Tinto και Glencore, αναβαθμίζοντας την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 61 ευρώ (από 59), ενώ διατηρεί τη σύσταση αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα