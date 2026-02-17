Το μεσογειακό ναυτιλιακό μπλοκ αλλάζει τους συσχετισμούς στον IMO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ναυτιλία Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

Το μεσογειακό ναυτιλιακό μπλοκ αλλάζει τους συσχετισμούς στον IMO

Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία και Ισπανία συγκροτούν κοινό μέτωπο - Νευρικότητα στις Βρυξέλλες για την πορεία της απανθρακοποίησης

Το μεσογειακό ναυτιλιακό μπλοκ αλλάζει τους συσχετισμούς στον IMO
Μηνάς Τσαμόπουλος
Μεθοδικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διαμορφώνεται ένα ισχυρό μεσογειακό ναυτιλιακό μπλοκ που επιχειρεί να επηρεάσει καθοριστικά την ευρωπαϊκή στάση για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Η αρχική σύμπλευση Ελλάδας και Κύπρου έχει πλέον αποκτήσει κρίσιμη μάζα. Η Μάλτα έχει ήδη ευθυγραμμιστεί, ενώ Ιταλία και Ισπανία εμφανίζονται να συγκλίνουν στην ίδια γραμμή, δημιουργώντας ένα συμπαγές μέτωπο με σαφές ναυτιλιακό αποτύπωμα. Η Γαλλία, προς το παρόν, παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις χωρίς να έχει τοποθετηθεί οριστικά.

Το μεσογειακό σχήμα δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για χώρες με ισχυρή πλοιοκτησία, σημαντικά νηολόγια και βαθιά εξάρτηση από τη θαλάσσια οικονομία. Κοινός παρονομαστής είναι η ανησυχία ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στο Net Zero Framework κινδυνεύει να προηγηθεί της τεχνολογικής και καυσίμων πραγματικότητας.

Μηνάς Τσαμόπουλος
