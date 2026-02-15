Ιμιτασιόν γαρίδες και χρωστικές στον τόνο – Πόσο ψάρι-μαϊμού φτάνει στο πιάτο μας
Σχεδόν 1 στα 5 θαλασσινά που φτάνουν στο πιάτο μας, εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία απάτης σύμφωνα με τον FAO - Η μάστιγα με τις γαρίδες και ο νορβηγικός σολομός, που πωλήθηκε ως σκωτσέζικος σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ
Απομιμήσεις γαρίδας ή σουρίμι, προσθήκη χρωστικών στον τόνο για να μοιάζει πιο φρέσκος, παραπλανητικοί ισχυρισμοί βιωσιμότητας και φθηνότερα ψάρια που πωλούνται ”χρυσά”. Αυτές είναι μόλις μερικές από τις περιπτώσεις, που χαρακτηρίζουν τη διατροφική απάτη, που συντελείται στον τομέα των θαλασσινών.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του FAO, πολύ συχνά τα θαλασσινά που φτάνουν στο πιάτο μας, δεν είναι αυτά που υπόσχεται η ετικέτα ή το μενού, ενώ εμπειρικές μελέτες, που επικαλείται ο Οργανισμός, υποδεικνύουν ότι έως και το 20% του εμπορίου θαλασσινών, μπορεί να υπόκειται σε κάποια μορφή απάτης. Εν ολίγοις, 1 στα 5 ψάρια που φτάνουν στα πιάτα τον καταναλωτών, ενδέχεται να είναι…μαϊμού.
