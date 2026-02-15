Ιμιτασιόν γαρίδες και χρωστικές στον τόνο – Πόσο ψάρι-μαϊμού φτάνει στο πιάτο μας

Σχεδόν 1 στα 5 θαλασσινά που φτάνουν στο πιάτο μας, εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία απάτης σύμφωνα με τον FAO - Η μάστιγα με τις γαρίδες και ο νορβηγικός σολομός, που πωλήθηκε ως σκωτσέζικος σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ