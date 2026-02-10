Lavipharm 2025: Ισχυρή άνοδος EBITDA και ισχυρές βάσεις για ένα δυναμικό 2026

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Lavipharm παραμένει προσηλωμένη στον στρατηγικό της σχεδιασμό για τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών της έως το 2029, στοχεύοντας σε μια σταθερή ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του 20%

«Το 2025 αποτέλεσε για τη Lavipharm μια χρονιά ουσιαστικής ανάπτυξης, με το τελευταίο τρίμηνο να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα των επιδόσεών της», αναφέρει ο Τηλέμαχος Λαβίδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm. Η εταιρεία συνεχίζει τη σταθερή ανοδική της πορεία, κεφαλαιοποιώντας τη στρατηγική αναδιάρθρωση των προηγούμενων ετών, την απομάκρυνση από μη βασικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών που ενισχύουν έμπρακτα τη λειτουργική της αποδοτικότητα.

