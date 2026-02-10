Lavipharm 2025: Ισχυρή άνοδος EBITDA και ισχυρές βάσεις για ένα δυναμικό 2026

Η Lavipharm παραμένει προσηλωμένη στον στρατηγικό της σχεδιασμό για τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών της έως το 2029, στοχεύοντας σε μια σταθερή ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του 20%