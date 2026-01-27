Ακίνητα χωρίς «καπέλο»: Οι δύο φόροι που μένουν εκτός παιχνιδιού και ποιοι ωφελούνται

Τι ισχύει σήμερα για τις αγοραπωλησίες ακινήτων - Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα, ούτε για φέτος ούτε για το επόμενο έτος, αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών λειτουργεί κατευναστικά για την αγορά