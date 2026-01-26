Από το μπλοκάκι στο cloud: Πώς αλλάζουν τα τιμολόγια στην αγορά, ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν πρώτες
Τι αλλάζει στις συναλλαγές - Πώς εκδίδονται τα τιμολόγια - Ποιοι κερδίζουν
Με ρυθμούς real time θα «βλέπει» πλέον τις συναλλαγές της αγοράς η ΑΑΔΕ, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από τις 2 Φεβρουαρίου, οι μεγάλες επιχειρήσεις περνούν πρώτες στο νέο σύστημα, στο οποίο κάθε τιμολόγιο εκδίδεται, διαβιβάζεται και καταγράφεται ψηφιακά την ίδια στιγμή, αλλάζοντας οριστικά τον τρόπο έκδοσης και διακίνησης των φορολογικών παραστατικών.
Το νέο καθεστώς σηματοδοτεί το τέλος των χάρτινων τιμολογίων στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και περιορίζει δραστικά τα περιθώρια για εικονικά ή «χαμένα» παραστατικά. Οι επιχειρήσεις δεν θα εκδίδουν πλέον τιμολόγια απευθείας προς τους πελάτες τους, αλλά θα αποστέλλουν τα στοιχεία κάθε συναλλαγής σε πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ο πάροχος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και θα το διαβιβάζει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον λήπτη και στο myDATA, δίνοντας στη φορολογική διοίκηση άμεση εικόνα του κύκλου εργασιών και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η υποχρέωση αφορά κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και συναλλαγές προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση παραμένει προαιρετική, ενώ αν η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο. Αντίθετα, στις συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τη λήπτρια επιχείρηση είναι υποχρεωτική.
Η μετάβαση στο νέο σύστημα γίνεται σε δύο φάσεις. Πρώτες εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Για αυτές, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα, όμως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δηλώσει αν θα χρησιμοποιούν πιστοποιημένο πάροχο ή τη δωρεάν εφαρμογή «timologio» της ΑΑΔΕ και να έχουν περάσει στην πράξη στο νέο μοντέλο.
Η δεύτερη φάση αφορά όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Το πλαίσιο συνοδεύεται από ισχυρά φορολογικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να ενταχθούν νωρίτερα. Όσοι εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, δικαιούνται 100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και 100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το περιθώριο για να «κλειδώσουν» το φορο-μπόνους φτάνει έως τις 3 Αυγούστου 2026.
Για τη φορολογική διοίκηση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3, τη μείωση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους. Για τις επιχειρήσεις, η αλλαγή μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος έκδοσης, αποστολής και αποθήκευσης τιμολογίων, λιγότερα λάθη χειροκίνητης καταχώρισης και λιγότερες διαφωνίες με πελάτες και προμηθευτές.
Το νέο σύστημα δεν λειτουργεί απομονωμένα. Μαζί με την ηλεκτρονική τιμολόγηση ενεργοποιείται και το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, που επιτρέπει την online παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο. Κάθε εμπόρευμα θα αφήνει πλέον ηλεκτρονικό ίχνος, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα διακίνησης με «χάρτινα» παραστατικά που μέχρι σήμερα μπορούσαν εύκολα να εξαφανιστούν.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγει και η περίμετρος του ψηφιακού πελατολογίου. Ξεκινώντας από τον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου εφαρμόζεται ήδη, το σύστημα επεκτείνεται μέσα στο 2026 σε νέους κλάδους, όπως κτήματα δεξιώσεων και επιχειρήσεις ήχου και φωτισμού. Κάθε ραντεβού και κάθε παροχή υπηρεσίας θα καταγράφεται ψηφιακά και θα διαβιβάζεται αυτόματα στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.
