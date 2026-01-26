Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά
Καταφύγιο για τους επενδυτές εν μέσω γεωπολιτικών εμπορικών και νομισματικών αβεβαιοτήτων
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού, καθώς ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύεται σταθερά ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, την ώρα που εντείνονται οι γεωπολιτικές, εμπορικές και νομισματικές αβεβαιότητες που συνδέονται με την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ενδεικτικό της εκρηκτικής ανόδου είναι το γεγονός ότι μόλις τον Ιανουάριο του 2024 η τιμή της ουγγιάς κινούνταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία του πολύτιμου μετάλλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκηνή και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με τον χρυσό να διατηρεί τον ρόλο του ως βασικό επενδυτικό καταφύγιο.
Αδιάλειπτη άνοδος με φόντο την αποδυνάμωση του δολαρίουΗ τιμή του χρυσού συνεχίζει μια μακροχρόνια ανοδική πορεία, ενισχυόμενη από τη σταδιακή αποδυνάμωση του δολαρίου και τις ανησυχίες για τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.
Ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότηταςΟι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στον χρυσό, αναζητώντας προστασία από τον πληθωρισμό, τις αναταράξεις στις αγορές και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της αμερικανικής εμπορικής και νομισματικής πολιτικής στη διεθνή οικονομία.
