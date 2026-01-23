Οριακές μεταβολές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παραμένει κοντά στις 2.300 μονάδες
Η Αθήνα κρατά επαφή με τα υψηλά 16 ετών - Οδεύει προς την έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα - Στήριξη προσφέρει το rotation στις μετοχές
Με ήπια διόρθωση άνοιξε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, στον απόηχο του εντυπωσιακού διήμερου ράλι που επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να πλησιάσει τις 2.300 μονάδες, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (Ιανουάριος 2010). Στήριξη προσφέρει το rotation στις μετοχές, με αποτέλεσμα το ΧΑ να μην απομακρύνεται από τα πρόσφατα κεκτημένα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (23/1), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.275,14 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.271,93 (χαμηλό ημέρας) και των 2.276,56 μονάδων (υψηλό ημέρας). Παράλληλα, ο ΓΔ βρίσκεται κοντά στο να πετύχει την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου, καθώς πρέπει να υποχωρήσει σήμερα κατά τουλάχιστον -1,35%, ήτοι πάνω από 30 μονάδες, για να χάσει το θετικό πρόσημο.
Η καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων πέντε μηνών (4 Αυγούστου, +2,34%) πραγματοποιήθηκε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη άνω του +2%, σε νέο υψηλό 16ετίας και πλησίασε τις 2.300 μονάδες, ένα ορόσημο που έχει να αγγίξει από τον Ιανουάριο του 2010. Ξεπερνούν το +7% τα κέρδη του ΧΑ μέσα στο 2026, ενώ οι τράπεζες ηγούνται -και- της φετινής ανόδου με απόδοση άνω του +15%.
