Η συγκλονιστική στιγμή που 20χρονος ψαράς σώζει λευκό καρχαρία που είχε μπλεχτεί στην πετονιά του στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
Ο νεαρός κατάφερε να κόψει την πετονιά και ελευθέρωσε το ζώο στο φυσικό του περιβάλλον και πανηγύρισε υψώνοντας τις γροθιές του στον αέρα

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/4) κοντά στην αποβάθρα της παραλίας Χερμόσα, στη νότια Καλιφόρνια, όταν ένας λευκός καρχαρίας πιάστηκε κατά λάθος στην πετονιά ενός νεαρού ψαρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του latimes, ο 20χρονος ψαράς, Κέβιν Φαν, δεν δίστασε να πλησιάσει τον καρχαρία στα ρηχά νερά και φορώντας μόνο εσώρουχο, ενώ κρατώντας ένα ψαλίδι επιχείρησε να τον ελευθερώσει.

Παράλληλα, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην προβλήτα και παρατηρούσαν και κατέφραφαν το περιστατικό.

Μετά από λίγα λεπτά αγώνα για να απελευθερώσει τον καρχαρία από την πετονιά, ο Φαν σήκωσε το ζώο με τα χέρια του από την ουρά και κατάφερε να το σπρώξει πίσω στο φυσικό του περιβάλλον.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media ο καρχαρίας δεν φαίνεται να κουνιέται, ωστόσο, μόλις ο νεαρός αφαίρεσε την πετονιά, ο καρχαρίας άρχισε να χτυπιέται.

«Ήταν μία αναγκαία πράξη ανθρωπιάς»

Ο Φαν, παθιασμένος ψαράς εδώ και πέντε χρόνια, ήλπιζε ότι ίσως είχε πιάσει έναν καρχαρία αλεπού, η αλιεία του οποίου είναι νόμιμη, αλλά δεν περίμενε να καταλήξει με έναν λευκό καρχαρία στην άκρη της πετονιάς του.

«Δεν ψάρευα σκόπιμα λευκούς καρχαρίες, επειδή γνωρίζω τους κανόνες της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, δεν επιτρέπεται καθόλου να τους ψαρεύεις. Όταν είδα τον μεγάλο λευκό, το μυαλό μου απλώς αντέδρασε και προσπάθησα να τον ελευθερώσω όσο πιο γρήγορα μπορούσα».

«Ήταν λίγο τρομακτικό, γιατί δεν είχα συναντήσει ξανά λευκό καρχαρία και τα δόντια του ήταν λίγο εκφοβιστικά», παραδέχτηκε.



«Αφού τον άφησα ελεύθερο, κολύμπησε μακριά με μεγάλη δύναμη, και χάρηκα πολύ», τόνισε ο Φαν, ο οποίος μόλις ο καρχαρίας απελευθερώθηκε πανηγύρισε υψώνοντας τις γροθιές του στον αέρα ως ένδειξη νίκης, ενώ οι θεατές από την προβλήτα τον επευφημούσαν.

«Όταν κολύμπησε μακριά, όλοι στην αποβάθρα χειροκρότησαν. Ήταν μια πολύ αναγκαία στιγμή ανθρωπιάς».
