Ο Λευκός Οίκος ζητά αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Πρόταση για τη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών του Πενταγώνου από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο – Άνοδος 42% σε σχέση με το τρέχον οικονομικό έτος
Ο Λευκός Οίκος κατέθεσε πρόταση προς το Κογκρέσο για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το επόμενο έτος, επικαλούμενος αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης λόγω του πολέμου με το Ιράν.
Σύμφωνα με τους New York Times, η προβλεπόμενη ετήσια αύξηση των δαπανών του Πενταγώνου θα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των αμυντικών αναγκών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το προεδρικό σχέδιο προϋπολογισμού αποτελεί πρόταση πολιτικής κατεύθυνσης και δεν είναι δεσμευτικό, καθώς απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «ο προϋπολογισμός βασίζεται στο ιστορικό συνολικό επίπεδο αμυντικών δαπανών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το 2026 και ζητεί συνολικούς δημοσιονομικούς πόρους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027». Το ίδιο κείμενο επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 445 δισεκατομμύρια δολάρια ή 42% σε σύγκριση με το συνολικό επίπεδο πόρων του 2026.
Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνδυάσει την προτεινόμενη ενίσχυση με αίτημα για περικοπές ύψους 73 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πολλές εγχώριες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων προγραμμάτων για το κλίμα, τη στέγαση και την εκπαίδευση.
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια περίληψη του προϋπολογισμού που ζητά, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Συνολικά, οι προτάσεις αυτές ενδέχεται να συνθέσουν ένα δημοσιονομικό σχέδιο που θα μπορούσε να προσθέσει μερικά τρισεκατομμύρια δολάρια στο ήδη διογκωμένο ομοσπονδιακό χρέος κατά την επόμενη δεκαετία, εάν οι βουλευτές μετατρέψουν το όραμα του Ρεπουμπλικανού προέδρου σε νόμο.
