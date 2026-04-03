AVAX: Το μεγάλο backlog, η σύγκρουση για το πριμ στο Μετρό και η επόμενη μέρα των επενδύσεων
Η πίεση στη Γραμμή 4, οι διαφορετικές φάσεις των έργων, οι παραχωρήσεις του 1 δισ. και οι προβλέψεις για EBITDA 150 εκατ. το 2030
Οκτώ μεγάλα έργα συνθέτουν το 85% του συνολικού ανεκτέλεστου της ΑVAX, με τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του παραγωγικού κορμού της εταιρείας. Με συμβασιοποιημένο αντικείμενο που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ και ανεκτέλεστο 694 εκατ. ευρώ, καλύπτει περίπου το 27% του συνολικού backlog, ενώ με πρόοδο κοντά στο 29% διασφαλίζει πολυετή παραγωγή έργου.
Ωστόσο, η σύμβαση συνοδεύεται από σημαντική μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος, με νέο ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2032 αντί για το 2029, δηλαδή με καθυστέρηση περίπου 3,5 ετών. Η εξέλιξη αυτή όπως αποκάλυψε η ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας έχει οδηγήσει σε διαφωνία με την Ελληνικό Μετρό σχετικά με πριμ ύψους 41,6 εκατ. ευρώ που είχε πιστοποιηθεί υπέρ της αναδόχου και ζητείται να επιστραφεί. Η εταιρεία όπως δήλωσε χθες η διοίκηση στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 έχει υποβάλει επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και έχει προσφύγει νομικά, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις συνδέονται κυρίως με τη μη έγκαιρη παράδοση εργοταξίων και όχι με υπαιτιότητα της κοινοπραξίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για θετική έκβαση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο του υπουργείου υποδομών στο οποίο παραπέμπεται η υπόθεση. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα μάλιστα που είχε καταθέσει η κοινοπραξία για την παράδοση του έργου, μετακινούσε την ολοκλήρωση το 2034 κάτι που απέρριψε το ελληνικό δημόσιο και έφερε δύο χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο μένει να αποδειχτεί με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί. Όπως επισημαίνει η AVAX μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στην κοινοπραξία δύο βασικά εργοτάξια σταθμών, στο Γουδή και τον Ευαγγελισμό, μαζί με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις εισόδων και φρεάτων αερισμού, καθώς και επιπλέον εργοτάξια που αφορούν τους σταθμούς Καισαριανή και Αλεξάνδρας, από το σύνολο των 26 προβλεπόμενων χώρων εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα