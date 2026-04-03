Γεωργιάδης για Βαρτζόπουλο: Υπηρέτησε με αποτελεσματικότητα το Υπουργείο Υγείας
Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον απερχόμενο υφυπουργό για τη συμβολή του στο ΕΣΥ και την ψυχική υγεία - «Τον συγχαίρω για τον αξιοπρεπή τρόπο που χειρίστηκε τις εξελίξεις», δήλωσε ο υπουργός
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον απερχόμενο Υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για τη σημαντική και ουσιαστική συμβολή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και για το έργο που επιτέλεσε στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία των δύο πλευρών, με τον Υπουργό να υπογραμμίζει τη συμβολή του απερχόμενου Υφυπουργού στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων και δράσεων στον χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας.
Μετά τη συνάντηση ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Τιμώ τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε για τρία χρόνια το Υπουργείο Υγείας με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Επίσης τον συγχαίρω για τον αξιοπρεπή τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες και οδήγησαν στην παραίτηση του. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση έως την ολοκλήρωσή της, για το καλό του ελληνικού λαού».
